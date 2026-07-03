Denis Napast teroriše Parižane: Upada u stanove, gura žene u kanal i prska policiju

Možete ga nazvati Denis Napast. Jedan 14-godišnji dječak navodno već nekoliko nedjelja teroriše francuske turiste i vozače, tražeći brzu zabavu i stičući popularnost na društvenim mrežama, tvrdeći da je on sljedeća pariška atrakcija.

Korpulentni Hamza F. koji sebe naziva "Hamza La Douane" ili "Carinik Hamza", više puta je hapšen zbog svojih nekontrolisanih ispada duž čuvenog kanala Sen-Martin od 27. juna, prenosi francuski list Le Parisien.

Samoproglašeni "čuvar reda", obično naoružan vodenim pištoljem, od vozača naplaćuje 2 evra kako bi ih poprskao vodom, dok se Francuska topi usljed smrtonosnog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu. Ideju o samovoljnom naplaćivanju "putarine" dobio je od korumpiranih carinskih službenika iz svog rodnog Alžira.

Hamza očigledno uživa u svojim nestašlucima i gotovo da uopšte ne razmišlja o ljudima koji postanu njegove žrtve, prenosi Njujork Post

The boy, 14, who has become a social media star by tormenting Paris - from pushing women into canal to squirting cops with water pistols - and is deemed 'a symptom of a failing country' https://t.co/FyDNhGMhO0 — Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026

„Uglavnom se ne izvinjavam. Isprskam ih vodom i pobjegnem“, rekao je.

Od vodenog pištolja do teških krivičnih djela

U još jednom incidentu, Hamza je snimljen kako gura ženu u bikiniju u kanal dok se sunčala. Među drugim slučajevima zbog kojih je postao viralan na društvenim mrežama nalaze se:

Vožnja električnog trotineta sa ukradenom barskom stolicom pričvršćenom za njega

Bacanje stolice u kanal

Krađa limenke gaziranog pića

Prskanje policajca vodom

Na još jednom uznemirujućem snimku, Hamza je navodno provalio u stan jedne žene i snimio sebe kako je vrijeđa.

„A ljevičari govore o finom dječaku koji se samo igra vodenim pištoljem na kanalu Sen-Martin... Dokle ćemo tolerisati postupke ovog ološa?“, napisao je na mreži X poslanik francuske Narodne skupštine Žilijen Odul.

Smije se policiji u lice

Tinejdžer je u posljednjih nekoliko nedjelja uhapšen najmanje dva puta. Prvi put je uhapšen 27. juna zbog vandalizma i nasilja počinjenog u grupi. Samo četiri dana kasnije, policija je ponovo stavila lisice tinejdžeru i odvela ga u pritvor pod optužbama za tešku krađu, vrijeđanje policijskih službenika i opiranje hapšenju, navodi Le Figaro. Bio je jedan od trojice osumnjičenih koji su uhapšeni nakon što je grupa od približno 20 osoba navodno ukrala mobilni telefon, a zatim pobjegla od policijskih službenika.

🇫🇷 Le jeune Hamza, dit "La Douane", a été interpellé et menotté à proximité du canal Saint-Martin à Paris.pic.twitter.com/dAUpBEK5cN — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 1, 2026

Hamza se navodno smijao svom zatvoru, rekavši da može da se rashladi uz klima-uređaj. Kada nije u policijskom pritvoru, maloljetnik dijeli vrijeme živeći sa majkom i ocem u njihovim odvojenim kućama širom Pariza.

Hamzin neidentifikovani otac je gotovo dao sinu blagoslov da radi šta želi, tvrdeći da njegove ludorije "nikog ne povrjeđuju", dok je majku ostavljao u mraku.

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„Ostavlja me na miru jer zna da ne radim ništa loše. Sve što radim je da povremeno polivam ljude i policiju. Moja majka ne zna za to“, rekao je Hamza za CNjuz.

Advokatica tvrdi: On je žrtva rasizma

Socijalistička i propalestinska advokatica Elsa Marsel je angažovana da brani Hamzu u njegovom posljednjem hapšenju, tvrdeći da je tinejdžer bio „meta uznemiravanja, rasističkih uvreda i prijetnji“.

„Već nekoliko dana, Hamza F., trinaestogodišnji dječak, žrtva je bujice rasističke mržnje nakon medijske ofanzive koju su pokrenule krajnje desničarske ličnosti, a zatim se široko proširila“, rekla je Marsel. „Dječije borbe i igre u vodi su tako, za samo nekoliko sati, postale nacionalna kontroverza“.

Advokatica krajnje ljevice tvrdila je da je njen maloljetni klijent žrtva, ne osvrćući se ni na jednu od tema u Hamzinim vratolomijama.

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„Nazivan je 'ološom' i 'siladžijom', masovno vrijeđan i uznemiravan. Hamza je sada meta neprijateljskih poruka, prijetnji i objava koje krše njegovo dostojanstvo na društvenim mrežama. Ova kampanja je takođe razotkrila njegovu porodicu koja je javno izdvojena i napadnuta“, rekla je ona. Marsel je prijetila da će podnijeti tužbe protiv svakoga ko je uvrijedio tinejdžera.

Sa druge strane, Odul je kritikovao Hamzine roditelje i francuski zakon zbog toga što su dozvolili tinejdžeru da nastavi sa svojim ludorijama.

„U normalnom svijetu, vlasti bi već kontaktirale Hamzine roditelje i zaprijetile da će im obustaviti socijalnu pomoć“, rekao je Odul, prema Tajmsu. „Ali u Francuskoj, ova mlada osoba brzo shvata da nema nikoga da je zaustavi: ni roditelji, ni vlasti, ni policija, ni krivičnopravni sistem“, prenosi Telegraf.