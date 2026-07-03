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Baka odbila komšiju za polni odnos, on je izbo nožem sedam puta!

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ATV redakcija
03.07.2026 14:50

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Бака одбила комшију за полни однос, он је избо ножем седам пута!
Foto: Printskrin/Jutjub

Muškarac od 51 godine iz okruga Buzau u Rumuniji pritvoren je na 30 dana, pod optužbom za pokušaj ubistva.

Tužioci su utvrdili da je muškarac izbo svoju 74-godišnju komšinicu sedam puta, jer je odbila da ima seksualne odnose s njim, navodi Njus.ro.

Tužilaštvo pri Okružnom sudu u Buzau saopštilo je u petak da se 51-godišnji muškarac tereti za pokušaj ubistva.

"Dana 01.07.2026. godine, oko 14.00 časova, otišao je u kuću svoje komšinice L.E, starosti 74 godine, penzionerke koja je živjela sama u mjestu Valcele, opština Ulmeni, okrug Buzau, i fizički je napao tako što ju je ubo/posjekao nožem u predjelu vrata i lopatica, pri čemu je utvrđeno sedam ubodnih i reznih rana, nakon što je oštećena odbila da ima seksualne odnose s njim”, saopštili su tužioci.

(telegraf)

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Rumunija

Silovanje

Ubistvo

muškarac izbo staricu

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