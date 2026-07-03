Baka odbila komšiju za polni odnos, on je izbo nožem sedam puta!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Muškarac od 51 godine iz okruga Buzau u Rumuniji pritvoren je na 30 dana, pod optužbom za pokušaj ubistva.
Tužioci su utvrdili da je muškarac izbo svoju 74-godišnju komšinicu sedam puta, jer je odbila da ima seksualne odnose s njim, navodi Njus.ro.
Tužilaštvo pri Okružnom sudu u Buzau saopštilo je u petak da se 51-godišnji muškarac tereti za pokušaj ubistva.
"Dana 01.07.2026. godine, oko 14.00 časova, otišao je u kuću svoje komšinice L.E, starosti 74 godine, penzionerke koja je živjela sama u mjestu Valcele, opština Ulmeni, okrug Buzau, i fizički je napao tako što ju je ubo/posjekao nožem u predjelu vrata i lopatica, pri čemu je utvrđeno sedam ubodnih i reznih rana, nakon što je oštećena odbila da ima seksualne odnose s njim”, saopštili su tužioci.
(telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Region
1 d0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
16
11
16
07
16
05
16
00
15
58
Trenutno na programu