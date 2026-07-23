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Ipak ima izuzeća: Brisel usvojio 21. paket sankcija Rusiji

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ATV redakcija
23.07.2026 20:36

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Ипак има изузећа: Брисел усвојио 21. пакет санкција Русији
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Brisel je usvojio 21. paket sankcija Rusiji povodom sukoba u Ukrajini, uvodeći ograničenja bankarskom sektoru i mreži kriptovaluta u toj zemlji, saopšteno je iz Savjeta EU.

Sankcije obuhvataju 170 entiteta i 48 pojedinaca, navodi se u saopštenju. Ovi entiteti i pojedinci biće pod punim teretom sankcija, uključujući zamrzavanje sredstava, zabranu putovanja i zabranu transakcija.

Paketom je, međutim, odobreno jednogodišnje izuzeće sa automatskim obnavljanjem za kompanije iz EU da prenose ruski tečni prirodni gas u treće zemlje, što je zahtijevala Grčka.

- Članice su pokazale solidarnost sa Grčkom i očekuje se da će Grčka učiniti isto prema ostalima u budućnosti - rekao je jedan diplomata EU.

Atina je saopštila da bi planirana zabrana usluga transfera ruskog LNG-a jednostavno premjestila taj posao izvan Evrope i ne bi uticala na ruske prihode.

Mjera će stupiti na snagu 1. januara. Uvoz ruskog LNG-a u EU će i dalje biti zabranjen od tog datuma.

Grčka dominira evropskim tržištem transfera LNG-a i spada među najveće igrače na globalnom nivou, takmičeći se sa Japanom, Kinom i SAD, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

Evropska unija

sankcije

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