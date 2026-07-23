Herojski podvig: Policajci spasili vozača iz nabujale rijeke

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u mjestu Polje, opština Kreševo, kada je auto sletjelo u nabujalu rijeku Kreševčicu, a herojskom akcijom policije izbjegnut je najtragičniji ishod.

Kako su naveli iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK), tokom jakog nevremena i obilnih padavina 21. jula, oko 13.25 časova, policijski službenik Dario Tomić uočio je s prozora službenih prostorija putničko motorno vozilo koje se kretalo iz pravca Kreševa prema Kiseljaku. Dolaskom u blizinu poslovnice JP “Elektroprivreda HZ HB”, vozilo je naglo skrenulo ulijevo i sletjelo u nabujalu rijeku.

Uvidjevši opasnost, Tomić je odmah alarmirao kolegu Sašu Slijepčevića, te su se obojica bez oklijevanja uputila na mjesto događaja. Dolaskom na lice mjesta zatekli su putničko motorno vozilo marke folksvagen šarana sive boje, prevrnuto na lijevu bočnu stranu u koritu nabujale rijeke.

Policijski službenici odmah su ušli u vodu i prišli vozilu u kojem su zatekli vozača koji je prethodno bio u besvjesnom stanju.

"Upotrebom fizičke snage uspjeli su ispraviti vozilo i vratiti ga na točkove, nakon čega su vozača sigurno izvukli kroz suvozačeva vrata. Nakon izvlačenja, vozač se osvijestio, te potvrdio da je tokom vožnje izgubio svijest i da se u vozilu nalazio sam. O svemu je odmah obaviješten dežurni vođa smjene, koji je na lice mjesta uputio policijsku patrolu radi vršenja uviđajnih radnji", navode iz MUP-a SBK.

Utvrđeno je da je vozilom upravljao R.T. (rođen 2001. godine) iz Kreševa, koji je nakon ukazane prve pomoći upućen u Dom zdravlja Kreševo na dalji medicinski pregled.

“Ovim putem upućujemo iskrene pohvale policijskim službenicima Dariju Tomiću i Saši Slijepčeviću na iskazanoj visokoj profesionalnosti, hrabrosti i nesebičnoj reakciji kojom su spasili ljudski život”, ističu iz MUP-a.

Naglasili su kako ovaj događaj još jednom potvrđuje da su policijski službenici, u svakodnevnoj brizi za bezbjednost građana, često prvi koji pružaju pomoć kada su sekunde presudne, stavljajući nesebično i vlastite živote u opasnost kako bi spasili tuđe.