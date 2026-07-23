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U velikoj akciji FUP-a u Sarajevu pronađeno 40 kilograma droge: Ima uhapšenih

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 14:38

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija FUP-a. Tom prilikom pronađeno je skoro 40 kilograma droge spid.

Osim toga, pronađena je i određena količina oružja, kao i municija.

полиција-Република Српска-лисице

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U dosadašnjem toku akcije uhapšeni su Malik Mušanović i još jedna osoba, piše Avaz.

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Sarajevo

Mojmilo

FUP

spid

hapšenje

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