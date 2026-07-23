U velikoj akciji FUP-a u Sarajevu pronađeno 40 kilograma droge: Ima uhapšenih

Foto: ATV

U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija FUP-a. Tom prilikom pronađeno je skoro 40 kilograma droge spid.

Osim toga, pronađena je i određena količina oružja, kao i municija. Hronika Zaprijetio stricu, pa mu našli drogu: Predložen pritvor za Kneževčanina U dosadašnjem toku akcije uhapšeni su Malik Mušanović i još jedna osoba, piše Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.