U velikoj akciji FUP-a u Sarajevu pronađeno 40 kilograma droge: Ima uhapšenih

Autor:ATV redakcija
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U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija FUP-a. Tom prilikom pronađeno je skoro 40 kilograma droge spid.
Osim toga, pronađena je i određena količina oružja, kao i municija.
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U dosadašnjem toku akcije uhapšeni su Malik Mušanović i još jedna osoba, piše Avaz.
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