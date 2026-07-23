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Državljanu Srbije predložen pritvor zbog eksplozije u Kotor Varišu

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 11:53

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Затвор
Foto: ATV

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, nakon ispitivanja osumnjičenog M. A. (44) iz Vranja, uputio je Osnovnom sudu u Kotor Varošu prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je, prema prethodnom dogovoru sa još dva lica iz Sarajeva koja su mu dala uputstva i uručila ručnu bombu, pristao da za određeni novčani iznos izvrši napad. On je 21. jula 2026. godine, oko 4:30 časova, došao do porodične kuće u vlasništvu B. M. u Kotor Varošu te aktivirao eksplozivnu napravu.

Usljed eksplozije oštećena je porodična kuća i putničko vozilo Vranjanca, kao i više okolnih stambenih objekata.

Tužilac je predložio pritvor zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, s obzirom na to da je riječ o državljaninu Srbije, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati krivični postupak uticajem na saučesnike.

Takođe, pritvor je zatražen i zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu.

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Tagovi :

Kotor Varoš

Eksplozija

Predložen pritvor

OJT Banjaluka

Državljanin Srbije

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