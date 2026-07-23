Oduzet "BMV" za kojim je raspisana Interpolova potjernica

Od državljanina Hrvatske u Doboju je oduzet automobil "be-em-ve", za kojim je raspisana Interpolova potjernica.

Vozilo je oduzeto juče, a koristilo ga je lice D. V, državljanin Hrvatske, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policija je privremeno oduzela vozilo, a rad po navedenom predmetu se nastavlja.