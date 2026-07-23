Oduzet "BMV" za kojim je raspisana Interpolova potjernica

Autor:ATV redakcija
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Od državljanina Hrvatske u Doboju je oduzet automobil "be-em-ve", za kojim je raspisana Interpolova potjernica.
Vozilo je oduzeto juče, a koristilo ga je lice D. V, državljanin Hrvatske, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.
Policija je privremeno oduzela vozilo, a rad po navedenom predmetu se nastavlja.
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