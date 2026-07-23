Pas stradao dok je spašavao dječaka (2) od vuka

Autor:ATV redakcija
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Pas mješanac Destini uginuo je nakon što je zaštitio dječaka (2) od vuka koji je ušao u dvorište porodične kuće. Sve se dogodilo u mjestu Orbićano u Toskani.
O tragičnom događaju saopštila je porodica, kao i lokalno Italijansko udruženje za zaštitu životne sredine i ruralnih područja.
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Incident se dogodio u večernjim časovima.
Prema navodima porodice, dječak se igrao u dvorištu dok je njegov otac pripremao roštilj, a majka se nalazila u kući sa otvorenim vratima prema bašti.
Prema informacijama udruženja za zaštitu životne sredine i ruralnih područja, vuk se približio dvorištu iako su u blizini bili ljudi.
Navodi se da je pas Destini tada stao između divlje životinje i djeteta kako bi ga zaštitio.
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Prema rekonstrukciji događaja, otac je reagovao nakon što je čuo cviljenje psa i ugledao vuka kako drži Destini za vrat i odvlači je prema obližnjem žbunju.
On i nekoliko komšija pokušali su da sustignu životinju i spasu psa, ali u tome nisu uspjeli. Sljedećeg jutra pronađeni su samo ostaci Destini, prenosi Glas Srpske.
Lokalno udruženje iznijelo je pretpostavku da je u napadu možda učestvovalo više vukova.
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Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo raspravu u Italiji o sve češćem prisustvu vukova u blizini naseljenih područja i potrebi za mjerama upravljanja jedinkama koje pokazuju smanjen strah od ljudi.
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