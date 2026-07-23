Logo

Pas stradao dok je spašavao dječaka (2) od vuka

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 10:39

Komentari:

0
Пас завезан на ланцу.
Foto: Catherine Sheila/Pexels

Pas mješanac Destini uginuo je nakon što je zaštitio dječaka (2) od vuka koji je ušao u dvorište porodične kuće. Sve se dogodilo u mjestu Orbićano u Toskani.

O tragičnom događaju saopštila je porodica, kao i lokalno Italijansko udruženje za zaštitu životne sredine i ruralnih područja.

Брак вјенчање

Svijet

Krvava svadba: Mladoženju pretukli na veselju, pa i u policiji

Pas se ispriječio između vuka i djeteta

Incident se dogodio u večernjim časovima.

Prema navodima porodice, dječak se igrao u dvorištu dok je njegov otac pripremao roštilj, a majka se nalazila u kući sa otvorenim vratima prema bašti.

Prema informacijama udruženja za zaštitu životne sredine i ruralnih područja, vuk se približio dvorištu iako su u blizini bili ljudi.

Navodi se da je pas Destini tada stao između divlje životinje i djeteta kako bi ga zaštitio.

Сунце и врућина

Društvo

Stiže novi talas paklenih vrućina: Temperature bi mogle oboriti rekorde

Otac pokušao da spasi psa

Prema rekonstrukciji događaja, otac je reagovao nakon što je čuo cviljenje psa i ugledao vuka kako drži Destini za vrat i odvlači je prema obližnjem žbunju.

On i nekoliko komšija pokušali su da sustignu životinju i spasu psa, ali u tome nisu uspjeli. Sljedećeg jutra pronađeni su samo ostaci Destini, prenosi Glas Srpske.

Sumnja se da je bilo više vukova

Lokalno udruženje iznijelo je pretpostavku da je u napadu možda učestvovalo više vukova.

Туча Рогоушићи

Hronika

Pojavio se snimak tuče u Rogoušićima: Nakon udesa izašli iz automobila i potukli se

Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo raspravu u Italiji o sve češćem prisustvu vukova u blizini naseljenih područja i potrebi za mjerama upravljanja jedinkama koje pokazuju smanjen strah od ljudi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

pas

napad vukova

pas spasio dječaka

Dječak

Komentari (0)

Pročitajte više

Спавање

Zdravlje

Zašto se i nakon prospavane noći budimo umorni?

3 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Žena poginula nakon što je na nju pao muškarac koji je skočio sa zgrade

3 h

0
Нова правила за стране раднике у Хрватској

Region

Nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj

4 h

0
Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Hronika

Preminuo nakon prevrtanja traktora: Oglasila se policija o tragediji u Kozarcu

4 h

0

Više iz rubrike

Крвава свадба: Младожењу претукли на весељу, па и у полицији

Svijet

Krvava svadba: Mladoženju pretukli na veselju, pa i u policiji

3 h

1
Полицијско ауто

Svijet

Žena poginula nakon što je na nju pao muškarac koji je skočio sa zgrade

3 h

0
Крупни план Капитола САД са америчком заставом.

Svijet

Američki Kongres usvojio rekordni vojni budžet

4 h

0
Медвјед се заглавио на стубу на висини од 10 метара.

Svijet

Medvjed ''zaglavio'' na stubu visokom 10 metara: Priča je imala tužan kraj

4 h

0

  • Najnovije

13

40

Minić uručio ključeve novih vozila pripadnicima MUP-a

13

39

Srušio se vojni helikopter u Češkoj

13

36

Dodik: Imovina uknjižena na Srpsku i niko ne može da je rasknjiži

13

32

Posljednja želja Olivere Katarine slama srca: Ovo je tražila od sina

13

18

Iračani pali na području Gruda zbog šverca Turaka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima