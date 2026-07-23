Žena poginula nakon što je na nju pao muškarac koji je skočio sa zgrade

Autor:ATV redakcija
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Žena u dvadesetim godinama preminula je nakon što je na nju u Nagoji, u centralnom Japanu, pao muškarac koji je najvjerovatnije skočio sa dvanaestospratnice, saopštila je lokalna policija.
Muškarac je preživio pad, ali je zadobio teške povrede.
Houra Inaba (23) i muškarac Šinsei Taguči (29) prevezeni su u bolnicu nakon incidenta koji se dogodio juče, oko jedan čas poslije ponoći u gradskom okrugu Sakae, prometnom dijelu Nagoje sa brojnim prodavnicama, restoranima i zabavnim sadržajima.
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Prema informacijama koje prenosi agencija Kjodo, policiju je obavijestila poznanica nastradale žene.
Ona je navela da je muškarac pao na njenu prijateljicu dok su zajedno šetale ulicom.
Policija je saopštila da je Taguči i dalje bez svijesti i da se nalazi u kritičnom stanju.
Istražioci vjeruju da je najvjerovatnije skočio sa 12. sprata obližnje zgrade, ali okolnosti koje su dovele do tragedije još se utvrđuju.
Ovo nije prvi put da su u Japanu zabilježeni ovakvi tragični incidenti u velikim gradskim sredinama.
U avgustu 2024. godine, sedamnaestogodišnja srednjoškolka skočila je sa poslovne zgrade u blizini željezničke stanice Jokohama, jugozapadno od Tokija, pri čemu je usmrtila ženu (32) koja je u tom trenutku hodala ulicom ispod zgrade.
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Takođe, u oktobru 2020. godine, vjeruje se da je sedamnaestogodišnji srednjoškolac skočio sa tržnog kompleksa u Osaki, pri čemu je usmrtio devetnaestogodišnju studentkinju na koju je pao.
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