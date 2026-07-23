Žena poginula nakon što je na nju pao muškarac koji je skočio sa zgrade

Žena u dvadesetim godinama preminula je nakon što je na nju u Nagoji, u centralnom Japanu, pao muškarac koji je najvjerovatnije skočio sa dvanaestospratnice, saopštila je lokalna policija.

Muškarac je preživio pad, ali je zadobio teške povrede.

Nesreća u centru grada

Houra Inaba (23) i muškarac Šinsei Taguči (29) prevezeni su u bolnicu nakon incidenta koji se dogodio juče, oko jedan čas poslije ponoći u gradskom okrugu Sakae, prometnom dijelu Nagoje sa brojnim prodavnicama, restoranima i zabavnim sadržajima.

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Prema informacijama koje prenosi agencija Kjodo, policiju je obavijestila poznanica nastradale žene.

Ona je navela da je muškarac pao na njenu prijateljicu dok su zajedno šetale ulicom.

Muškarac u kritičnom stanju

Policija je saopštila da je Taguči i dalje bez svijesti i da se nalazi u kritičnom stanju.

Istražioci vjeruju da je najvjerovatnije skočio sa 12. sprata obližnje zgrade, ali okolnosti koje su dovele do tragedije još se utvrđuju.

Slični slučajevi u Japanu

Ovo nije prvi put da su u Japanu zabilježeni ovakvi tragični incidenti u velikim gradskim sredinama.

U avgustu 2024. godine, sedamnaestogodišnja srednjoškolka skočila je sa poslovne zgrade u blizini željezničke stanice Jokohama, jugozapadno od Tokija, pri čemu je usmrtila ženu (32) koja je u tom trenutku hodala ulicom ispod zgrade.

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Takođe, u oktobru 2020. godine, vjeruje se da je sedamnaestogodišnji srednjoškolac skočio sa tržnog kompleksa u Osaki, pri čemu je usmrtio devetnaestogodišnju studentkinju na koju je pao.