Logo

Digitalizacija usluga: Poreska uprava i Gradiška potpisali protokol

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 10:19

Komentari:

0
Директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић и градоначелник Градишке Зоран Аџић потписали су данас у Бањалуци Протокол о приступу подацима
Foto: ATV

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić potpisali su danas u Banjaluci Protokol o pristupu podacima.

Ovim protokolom ovoj lokalnoj zajednici biće omogućeno korišćenje određenih podataka iz službenih evidencija Poreske uprave.

Definisano je da će Gradu Gradiška, koji se nalazi u fazi digitalizacije svojih usluga, biti omogućen pristup podacima iz evidencija Poreske uprave koji se odnose na stanje poreskih obaveza i prihode poreskih obveznika.

Grad Gradiška će navedene podatke koristiti isključivo u administrativnim postupcima iz svoje zakonom propisane nadležnosti. To će omogućiti efikasnije vođenje postupaka i dodatno pojednostaviti procedure za građane i privredne subjekte.

Poreska uprava Republike Srpske prepoznata je kao jedna od institucija koja je do sada uradila najviše u procesu digitalizacije u Republici Srpskoj i BiH. Potpisivanje ovog protokola predstavlja nastavak tih aktivnosti, pri čemu Poreska uprava svoje napredne digitalne kapacitete i baze podataka direktno stavlja u funkciju lokalnih zajednica.

Ovim korakom pruža se snažna podrška Gradu Gradiška u modernizaciji rada lokalne samouprave. Građani više neće morati lično preuzimati i dostavljati ova uvjerenja u postupcima koje vodi ova lokalna zajednica.

Iz Poreske uprave su poručili da stoje na raspolaganju i svim drugim lokalnim zajednicama u Srpskoj koje pokažu interes za ovakvu saradnju, sa ciljem da se građanima pojednostave, ubrzaju i pojeftine administrativne procedure, a efikasnost javne uprave podigne na viši nivo.

Ovo je ujedno i direktna podrška strateškom cilju i aktivnostima Vlade Republike Srpske koje se odnose na digitalizaciju i razvoj elektronske uprave.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Maričić

Zoran Adžić

Gradiška

Poreska uprava RS

Digitalizacija usluga

Komentari (0)

Pročitajte više

Три бунта конвертибилних марака

Hronika

Trebinjac mislio da je našao sreću: Zadržao tuđih 2.000 KM, pa zaradio prijavu

25 min

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Region

Akcija USKOK-a: Uhapšen direktor i njegova supruga zbog pranja novca

36 min

0
Спавање

Zdravlje

Zašto se i nakon prospavane noći budimo umorni?

41 min

0
Туча Рогоушићи 21.7.2026.

Hronika

Pojavio se snimak tuče u Rogoušićima: Nakon udesa izašli iz automobila i potukli se

31 min

0

Više iz rubrike

Горан Дука из Берковића

Gradovi i opštine

Nevrijeme opustošilo poljoprivrednu proizvodnju porodice Duka iz Berkovića

19 h

0
Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске

Gradovi i opštine

Kuzmić u Nevesinju: Građani neće biti prepušteni sami sebi

21 h

2
Село Бојишта, након невремена

Gradovi i opštine

Nevrijeme opustošilo selo Bojišta, štete ogromne: Vlada Srpske najavila podršku

22 h

0
Град опустошио воћњак у Невесињу.

Gradovi i opštine

Ogromna šteta u Nevesinju: Grad opustošio usijeve

22 h

0

  • Najnovije

10

36

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Počela isplata podsticaja

10

31

Krvava svadba: Mladoženju pretukli na veselju, pa i u policiji

10

29

Stiže novi talas paklenih vrućina: Temperature bi mogle oboriti rekorde

10

19

Digitalizacija usluga: Poreska uprava i Gradiška potpisali protokol

10

14

Trebinjac mislio da je našao sreću: Zadržao tuđih 2.000 KM, pa zaradio prijavu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima