Digitalizacija usluga: Poreska uprava i Gradiška potpisali protokol

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić potpisali su danas u Banjaluci Protokol o pristupu podacima.

Ovim protokolom ovoj lokalnoj zajednici biće omogućeno korišćenje određenih podataka iz službenih evidencija Poreske uprave.

Definisano je da će Gradu Gradiška, koji se nalazi u fazi digitalizacije svojih usluga, biti omogućen pristup podacima iz evidencija Poreske uprave koji se odnose na stanje poreskih obaveza i prihode poreskih obveznika.

Grad Gradiška će navedene podatke koristiti isključivo u administrativnim postupcima iz svoje zakonom propisane nadležnosti. To će omogućiti efikasnije vođenje postupaka i dodatno pojednostaviti procedure za građane i privredne subjekte.

Poreska uprava Republike Srpske prepoznata je kao jedna od institucija koja je do sada uradila najviše u procesu digitalizacije u Republici Srpskoj i BiH. Potpisivanje ovog protokola predstavlja nastavak tih aktivnosti, pri čemu Poreska uprava svoje napredne digitalne kapacitete i baze podataka direktno stavlja u funkciju lokalnih zajednica.

Ovim korakom pruža se snažna podrška Gradu Gradiška u modernizaciji rada lokalne samouprave. Građani više neće morati lično preuzimati i dostavljati ova uvjerenja u postupcima koje vodi ova lokalna zajednica.

Iz Poreske uprave su poručili da stoje na raspolaganju i svim drugim lokalnim zajednicama u Srpskoj koje pokažu interes za ovakvu saradnju, sa ciljem da se građanima pojednostave, ubrzaju i pojeftine administrativne procedure, a efikasnost javne uprave podigne na viši nivo.

Ovo je ujedno i direktna podrška strateškom cilju i aktivnostima Vlade Republike Srpske koje se odnose na digitalizaciju i razvoj elektronske uprave.