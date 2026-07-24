Logo

Praštalo prijetio smrću čuvaru KPZ Tunjice, predložen mu pritvor

Autor:

Ognjen Matavulj
24.07.2026 12:54

Komentari:

0
Бањалучанин Марко Праштало спроведен у ОЈТ Бањалука због физичког напада и пријетњи смрћу
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Marku Praštalu (30) iz Banjaluke, osumnjičenog za premlaćivanje S.S. čuvara u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka.

Kako navode u tužilaštvu Praštalo je osumnjičen da je počinio krivično djelo nanošenja tjelesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Napao čuvara KPZ Tunjice

”Osumnjičeno lice j 21. jula oko 1.20 časova u Jevrejskoj ulici u Banjaluci fizički napao S.S. policijskog službenika u KPZ Tunjice, i nanio mu tjelesne povrede, te mu uputio ozbiljnu prijetnju da će ga lišiti života, što je kod oštećenog izazvalo strah i uznemirenost za vlasititu bezbjednost”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Марко Праштало

Hronika

Uhapšen zbog napada i prijetnji smrću: Banjalučanin sproveden u OJT

Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za pritvor odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Bogat kriminalni dosije

U policijskim evidencijama Marko Praštalo je poznat kao višestruki prestupnik, koji se dovodio u vezu sa više teških krivičih djela. U aprilu 2023. uhapšen je zbog sumnje da je pucao na automobil u kojem se tada nalazio pokojni Dejan Kostić Dela.

Tri godine ranije hapšen je zbog sumnje da je hicima iz pištolja ranio N.B. pred svojoj kućom. U avgustu 2019. Praštalo osuđen je na dvije godine i četiri mjeseca zatvora zbog trgovine narkoticima, iznude i nanošenja tjelesnih povreda maloljetniku kojeg je tjerao da za njega prodaje drogu. U oktobru 2017. godine učestvovao je u pucnjavi u naselju Starčevica kada je ranjen A.P.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Praštalo

Predložen pritvor

OJT Banjaluka

Banjaluka

KPZ Banjaluka

Prijetnje smrću

Komentari (0)

Više iz rubrike

Градски стадион Бањалука

Hronika

Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

3 h

2
Полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотреба опојних дрога Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, провели су оперативну акцију кодног назива "Шибица".

Hronika

Akcija "Šibica": Uhapšen muškarac, pronađene tri laboratorije i droga

3 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Hronika

Dva brata uhapšena nakon ubistva u Baru: Poznato šta je prethodilo obračunu

4 h

0
СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

Hronika

SIPA pretresa Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK ”Borac”!

4 h

0

  • Najnovije

16

04

Iranski general šokirao tvrdnjom o oružju koje je SAD koristila u ratu!

15

58

TikToku prijeti velika kazna EU

15

47

Jak vjetar otežavao gašenje: Požar u selu Hum pod kontrolom, objekti nisu ugroženi

15

42

Foča dobija Trg porodice i novo šetalište uz Drinu

15

35

Ko je gdje sahranjen? Selak pozvao nadležne da provjeri navode iz objave na društvenim mrežama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima