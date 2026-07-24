Praštalo prijetio smrću čuvaru KPZ Tunjice, predložen mu pritvor

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Marku Praštalu (30) iz Banjaluke, osumnjičenog za premlaćivanje S.S. čuvara u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka.

Kako navode u tužilaštvu Praštalo je osumnjičen da je počinio krivično djelo nanošenja tjelesnih povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Napao čuvara KPZ Tunjice

”Osumnjičeno lice j 21. jula oko 1.20 časova u Jevrejskoj ulici u Banjaluci fizički napao S.S. policijskog službenika u KPZ Tunjice, i nanio mu tjelesne povrede, te mu uputio ozbiljnu prijetnju da će ga lišiti života, što je kod oštećenog izazvalo strah i uznemirenost za vlasititu bezbjednost”, saopštilo je OJT Banjaluka.

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Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za pritvor odlučivaće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Bogat kriminalni dosije

U policijskim evidencijama Marko Praštalo je poznat kao višestruki prestupnik, koji se dovodio u vezu sa više teških krivičih djela. U aprilu 2023. uhapšen je zbog sumnje da je pucao na automobil u kojem se tada nalazio pokojni Dejan Kostić Dela.

Tri godine ranije hapšen je zbog sumnje da je hicima iz pištolja ranio N.B. pred svojoj kućom. U avgustu 2019. Praštalo osuđen je na dvije godine i četiri mjeseca zatvora zbog trgovine narkoticima, iznude i nanošenja tjelesnih povreda maloljetniku kojeg je tjerao da za njega prodaje drogu. U oktobru 2017. godine učestvovao je u pucnjavi u naselju Starčevica kada je ranjen A.P.