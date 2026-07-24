Igrači tukli sudiju: Utakmica završila haosom

Novi slučaj nasilja nad fudbalskim sudijom potresao je Tursku nakon utakmice turnira sela iz provincije Bajburt, odigrane na stadionu Mahmutbej u istanbulskoj opštini Bačilar.

Prema navodima turskih medija, nekoliko fudbalera fizički je nasrnulo na glavnog sudiju odmah po završetku susreta, oborilo ga na zemlju i udaralo rukama i nogama, dok su prisutni pokušavali da zaustave napad.

Incident je zabilježen mobilnim telefonom, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne osude javnosti, prenose Nezavisne.

Očekuje se istraga

Prema dostupnim informacijama, motiv napada za sada nije zvanično saopšten, ali se očekuje pokretanje istrage protiv odgovornih osoba i utvrđivanje svih okolnosti događaja.

Novi incident ponovo je otvorio pitanje bezbjednosti sudija u turskom fudbalu, posebno nakon napada na elitnog arbitra Halila Umuta Melera krajem 2023. godine, kada je predsjednik jednog superligaškog kluba udario sudiju na terenu, zbog čega je Fudbalski savez Turske privremeno obustavio sva domaća takmičenja.