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Peskov: Rusija nastavlja SVO do potpune pobjede

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 14:43

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Rusija će nastaviti Specijalnu vojnu operaciju sve do potpune pobede ukoliko ne bude realnih izgleda za mirno rješavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U uslovima odsustva mirovnih perspektiva, ići ćemo do kraja, do potpune pobjede", rekao je Peskov u intervjuu za Pavla Zarubina.

On je naglasio da Rusija nastavlja da ostvaruje svoje ciljeve vojnim sredstvima, ali da političko i diplomatsko rješenje ostaje prioritet Moskve.

Komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da su za rješavanje ukrajinskog sukoba potrebne nove ideje i prijedlozi, Peskov je poručio da je Rusija spremna da razmatra inicijative Vašingtona.

"Čekaćemo nove predloge. Amerikanci su iskreni – i predsjednik Donald Tramp i njegovi pregovarači – u želji da formulišu varijante koje bi bile prihvatljive za sve", rekao je Peskov.

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Prema njegovim riječima, Moskva je otvorena za predloge i razgovore o Ukrajini, ali samo ukoliko su prihvatljivi za Rusiju.

Peskov je dodao da Rusija uzima u obzir nastavak američkih isporuka oružja Ukrajini, ali da istovremeno namjerava da iskoristi, kako je naveo, "dualizam" u politici administracije Donalda Trampa.

"Taj dualizam treba da iskoristimo u delu koji odgovara našim interesima, a našim interesima u potpunosti odgovara želja američke strane da doprinese mirnom rješavanju sukoba", istakao je portparol Kremlja, prenosi RT Balkan.

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Dmitrij Peskov

Ruska vojna operacija 2026

Rusija

Ukrajina

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