"Klub poslanika SNSD-a prva linija institucionalne odbrane Srpske, snažan oslonac premijer Minić"

Klub poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bio je prva linija institucionalne odbrane Republike Srpske u protekle četiri godine i da im je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić svojim znanjem, iskustvom i jasnim smjernicama bio snažan oslonac, saopšteno je iz ovog kluba.

"Svaka politička borba koju smo vodili imala je jedan cilj - očuvanje ustavnih nadležnosti, institucija i interesa srpskog naroda", navodi se u saopštenju iz ovog kluba.

Posebno su istakli ulogu predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, koji im je svojim znanjem, iskustvom i jasnim smjernicama bio snažan oslonac i kao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a danas kao premijer.

Istakli su da zahvaljujući njegovoj pravnoj utemeljenosti, političkoj odlučnosti i državničkom pristupu nijedna nadležnost Republike Srpske nije dovedena u pitanje.

"Svjedoci smo da političko Sarajevo ne odustaje od pokušaja razvlašćivanja Republike Srpske, od nasrtaja na nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova do nastojanja da se raspakuju nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sve pod plaštom takozvane državne imovine. Takav koncept nema uporište u Dejtonskom mirovnom sporazumu, koji je jasno definisao da imovina pripada entitetima", podsjetili su članovi Kluba poslanika SNSD-a.

Konstatovali su da je Republika Srpska danas sigurna, jer na njenom čelu ima ljude koji znaju kako se brane institucije, a ne kako se predaju.

Klub poslanika SNSD-a poručio je da će nastaviti, zajedno sa Vladom Republike Srpske, da beskompromisno štite Dejton, ustavni položaj Republike Srpske i interese srpskog naroda.

Navodeći da se jasno vidi da je premijeru Miniću na prvom mjestu stabilna, sigurna i jaka Republika Srpska, iz Kluba poslanika SNSD-a poručili su da najbolje tek dolazi, prenosi Srna.