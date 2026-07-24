Jak vjetar otežavao gašenje: Požar u selu Hum pod kontrolom, objekti nisu ugroženi

Trenutno stanje u selu Hum je pod kontrolom, rekao je Dejan Kašiković komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

"Selo nije ugroženo niti je ugrožen jedan objekat u njemu, držimo pod kontrolom. Zahvalio bih se i mještanima i vatrogasnom društvu "Lastva" koje priteklo u pomoć, rekao je Kašiković.

Prema njegovim riječima, dojava o požaru u Humu zaprimljena je u 10:30, a u isto vrijeme došla je dojava o požaru u Kotazama gdje je poslata ekipa DVD Bjelasnice, u pomoć su pritekli i vatrogasci iz Ljubinja i Ravnog.

Požar Hum

Borbu sa vatrenom stihijom je otežavao i jak vjetar, kao i činjenica da se požar proširio između kuća. Ipak, trenutno su svi objekti odbranjeni i sve je pod kontrolom.

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Podsjećamo, na području sela Hum i Kotezi aktivna su dva požarišta na kojima pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, Vatrogasnog društva Lastva i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelasnica vode tešku i neprekidnu borbu protiv vatrene stihije.

Gašenje požara dodatno otežavaju jak vjetar, koji neprestano mijenja pravac i razbuktava vatru, kao i miniran i izuzetno nepristupačan teren, zbog čega je pristup pojedinim dijelovima požarišta izuzetno rizičan i ograničen. Uprkos tome, vatrogasci ostaju na terenu i ulažu maksimalne napore da zaustave širenje požara i zaštite živote ljudi, imovinu i prirodna bogatstva.

"Apelujemo na građane da ne prilaze požarištima, da ne pale vatru na otvorenom i da poštuju uputstva nadležnih službi. Svaki neodgovoran postupak može izazvati nove požare i dodatno ugroziti živote ljudi koji se bore sa vatrenom stihijom. Naše ekipe ostaju na terenu sve dok požari ne budu u potpunosti stavljeni pod kontrolu", navode vatrogasci.