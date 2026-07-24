Haos na granici sa Grčkom: Najavljen štrajk, putnike čekaju ogromne gužve

Putnike koji planiraju da u ponedjeljak, 27. jula, putuju ka Grčkoj ili se vraćaju iz nje, očekuju ozbiljni problemi na granici zbog najavljenog štrajka grčkih carinskih službenika.

Kako se navodi, štrajk će obuhvatiti granične prelaze Evzoni, Dojran i Niki, gdje će režim saobraćaja biti značajno izmijenjen.

U periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, putnička vozila biće propuštana svakih 10 minuta, što će gotovo sigurno dovesti do dugih zadržavanja.

Dodatni problem predstavlja činjenica da će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smjera, što može izazvati dodatne gužve i komplikacije u blizini prelaza, piše B92