Haos na granici sa Grčkom: Najavljen štrajk, putnike čekaju ogromne gužve

Autor:ATV redakcija
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Putnike koji planiraju da u ponedjeljak, 27. jula, putuju ka Grčkoj ili se vraćaju iz nje, očekuju ozbiljni problemi na granici zbog najavljenog štrajka grčkih carinskih službenika.
Kako se navodi, štrajk će obuhvatiti granične prelaze Evzoni, Dojran i Niki, gdje će režim saobraćaja biti značajno izmijenjen.
U periodu od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, putnička vozila biće propuštana svakih 10 minuta, što će gotovo sigurno dovesti do dugih zadržavanja.
Dodatni problem predstavlja činjenica da će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smjera, što može izazvati dodatne gužve i komplikacije u blizini prelaza, piše B92
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