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Određen pritvor Damiru Šegoti

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 18:20

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Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

Sudija Županijskog suda u Zagrebu odredio je pritvor Damiru Šegoti, bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru /HOO/, osumnjičenom da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160.000 evra mita koje je "oprao" kupujući zlato.

Šegoti je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke.

Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala /USKOK/ najavila je ispitivanje osmoro svjedoka u ovom slučaju, prenose zagrebački mediji.

Damir Šegota i njegova supruga Željka uhapšeni su juče u nastavku istraživanja pronevjera u Hrvatskom skijaškom savezu, dan nakon što su mediji objavili da je bivši generalni sekretar tog saveza Damir Raos dopunio obranu u aferi u kojoj je bivši direktor alpskih skijaških reprezentacija osumnjičen za nezakonite isplate u iznosu od 30 miliona evra.

Šegotina supruga je nakon ispitivanja puštena i protiv nje nije pokrenuta istraga, dok je HOO danas saopštio da je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Kancelarije olimpijskog programa HOO-a, prenosi Srna.

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Zagreb

Pritvor

sudija

Damir Šegot

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