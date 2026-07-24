Logo

Radoje Zvicer osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 12:51

Komentari:

0
Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора
Foto: Youtube / Printscreen

Radoje Zvicer, odbjegli vođa kavačkog klada osuđen je danas prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici na maksimalnih 40 godina zatvora.

On je na ovu zatvorsku kaznu osuđen kao organizator kriminalne grupe koja je bila optužena za ubistva, pokušaje ubistava, šverc droge, oružja i cigareta. Istom presudom, operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović osuđen je na 20 godina zatvora, zbog sumnje da je bio pripadnik kavačkog klana kavačkog klana, dok je odbjegli policajac Ljubo Milović osuđen je na 19 godina, Okrivljeni Radovan Mujović i Radovan Pantović prvostepeno su dobili po deceniju zatvora.

more hrvatska jadransko more

Region

Horor u Hrvatskoj: Tijelo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji užasa

- Prvostepenom presudom, Milan Vujotić osuđen je na devet godina, dok je Nikša Perović dobio tri godine manje - navode crnogorske Vijesti.

Prema navodima optužnice Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) po kojoj je danas objavljena presuda ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić je u svojoj zavaršnoj riječi pred presudu, izjavio da su navodi optužnice potvrđeni "Skaj" komunikacijom. On je tada zatražio maksimalnu kaznu za Zvicera, između ostalog, zbog sumnje da je naručio ubistvo Pink Pantera Milana Ljepoje, koji je u decembru 2020. ubijen u kući strave u Ritopeku.

Podsjetimo, kao direktni izvršioci ubistva Ljepoje optuženi su Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihove kriminalne grupe kojima se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Градски стадион Бањалука

Hronika

Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

Kao motiv ubistva, tužilac je naveo uvjerenje vođe "kavačkog klana" da je upravo Ljepoja stajao iza pokušaja njegovog ubistva u Kijevu.

Prema optužnici, Zvicer je šestoricu pripadnika klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su učestvovali u ubistvu Milana Ljepoje u kući strave u Ritopeku, častio sa 210.000 evra.

- Uhvatili smo živog krvnika - obavještavaju navodno pripadnici Belivukovog klana Zvicera u Skaj prepisci, nakon što su na prevaru zarobili Ljepoju.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radoje Zvicer

Kavački klan

presuda

kazna zatvora

Komentari (0)

Pročitajte više

Возило Хитне помоћи.

Srbija

Djevojka (26) pala sa četvrtog sprata zgrade: Zadobila teške povrede

3 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Hronika

Dva brata uhapšena nakon ubistva u Baru: Poznato šta je prethodilo obračunu

4 h

0
СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

Hronika

SIPA pretresa Zvjezdana Misimovića, predsjednika FK ”Borac”!

4 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Taksi učestvovao u nezgodi, saobraćaj kod aerodroma otežan

4 h

0

Više iz rubrike

More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela

Region

Horor u Hrvatskoj: Tijelo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji užasa

3 h

0
Представили се као љекари и узели им све што су имали: Морбидна превара хара регионом

Region

Predstavili se kao ljekari i uzeli im sve što su imali: Morbidna prevara hara regionom

4 h

0
Авион

Region

Avioni ne uspijevaju da slete na hrvatski aerodrom: Veliki poremećaj u radu

5 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Muškarac (63) uhapšen zbog sumnje da je obljubio svoju unuku: Užas u Podgorici

5 h

0

  • Najnovije

16

04

Iranski general šokirao tvrdnjom o oružju koje je SAD koristila u ratu!

15

58

TikToku prijeti velika kazna EU

15

47

Jak vjetar otežavao gašenje: Požar u selu Hum pod kontrolom, objekti nisu ugroženi

15

42

Foča dobija Trg porodice i novo šetalište uz Drinu

15

35

Ko je gdje sahranjen? Selak pozvao nadležne da provjeri navode iz objave na društvenim mrežama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima