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Od vozača oduzet automobil, za kazne duguje 37.000 KM

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 13:29

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Iz MUP-a KS saopšteno je da je automobil ''ford'' privremeno oduzet od vozača u Trnovu za kojeg je utvrđeno da duguje 36.901 KM za kazne.

Policija je privremeno oduzela "ford" kojim je upravljao vozač S. P. nakon što je provjerama utvrđeno da je ovaj trideserčetvorogodišnjak višestruki povratnik u prekršajima iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane.

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MUP Kanton Sarajevo

Trnovo

oduzet automobil

Kazna

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