Od vozača oduzet automobil, za kazne duguje 37.000 KM

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Iz MUP-a KS saopšteno je da je automobil ''ford'' privremeno oduzet od vozača u Trnovu za kojeg je utvrđeno da duguje 36.901 KM za kazne.

Policija je privremeno oduzela "ford" kojim je upravljao vozač S. P. nakon što je provjerama utvrđeno da je ovaj trideserčetvorogodišnjak višestruki povratnik u prekršajima iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane. Hronika U kući krio 800 grama droge, osam bombi i oružje! Kontrolisan je sinoć u mjestu Pendičići. (Srna)

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