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Drama na Dunavu: Luksuzni kruzer udario u zid kod brane, ima povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 12:50

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Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom
Foto: Pexel/Pixabay

Drama na Dunavu dogodila se u petak rano ujutro, kada je luksuzni rječni kruzer sa stotinama putnika udario u betonski zid uzvodno od brane hidroelektrane Frojdenau u Beču, saopštile su austrijske hitne službe.

Nesreća se dogodila oko četiri časa ujutro, kada je brod tokom prolaska kroz područje prevodnice žestoko udario u konstrukciju uz obalu. Silina udara probudila je veliki broj putnika koji su se u tom trenutku nalazili u svojim kabinama.

Bečka profesionalna vatrogasna služba odmah je izašla na teren sa velikim brojem pripadnika, djelujući i sa obale i sa rijeke. Vatrogasci su hitno provjeravali da li postoji opasnost da je neko od putnika pao u reku, kao i da li je brod pretrpio opasna oštećenja ispod nivoa vode.

Dramatično spašavanje putnika

Zbog specifičnog položaja broda, koji se nalazio nekoliko metara ispod nivoa obale, pet osoba je evakuisano pomoću vatrogasnih ljestvica, dok su još dvije osobe prebačene na sigurno vatrogasnim čamcem.

Na brodu se na sreću nalazio i njemački medicinski radnik koji je povrijeđenima pružio prvu pomoć prije dolaska bečkih medicinskih ekipa.

Prema riječima portparola bečke hitne pomoći, ukupno je povrijeđeno četrnaest osoba, od kojih je šest prevezeno u bolnicu zbog modrica i lakših povreda. U opsežnoj intervenciji učestvovalo je više ekipa hitne pomoći, uključujući i posebnu interventnu jedinicu.

Uzrok nesreće još uvijek nepoznat

Nakon nesreće, svi putnici su napustili oštećeni brod i prebačeni su na drugo plovilo kako bi nastavili svoje putovanje. Istraga je u toku i treba da utvrdi da li je do sudara došlo zbog tehničkog kvara, ljudske greške posade ili drugih okolnosti.

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Riječ je o kruzeru "MS Ana Katarina", luksuznom brodu dugom oko sto trideset pet metara, koji može da primi do sto osamdeset putnika i četrdeset članova posade.

Brod je u trenutku nesreće plovio prema Njemačkoj u okviru sedmodnevnog krstarenja Dunavom, za koje putnici izdvajaju oko osam stotina evra.

Inače, hidroelektrana Frojdenau jedno je od najvažnijih energetskih postrojenja u Austriji i najveća gradska hidroelektrana u Evropi. U funkciji je od hiljadu devetsto devedeset osme godine, a posjeduje i veliku prevodnicu koja omogućava nesmetano i sigurno prolaženje brodova Dunavom, piše Hojte.

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Dunav

Kruzer

Beč

nesreća

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