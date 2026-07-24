Iran napao Bahrein i Kuvajt

Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima.

U Bahreinu su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost samo nekoliko sati nakon što je američka vojska saopštila da je okončala trinaestu noć udara na Iran, prenijela je Al Džazira.

Kuvajtska vojska je saopštila da je tokom noći aktivirala protivvazdušnu odbranu da bi se suprotstavila iranskim napadima raketama i dronovima.

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Kuvajt je jedna od nekoliko zemalja Zaliva koje su se našle na meti iranskih napada otkako su prije dvije sedmice ponovo izbili sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.