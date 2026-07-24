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Banjalučanin ostao bez zlata i novca: Vračara mu umjesto uroka skinula sve sa računa

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 09:51

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1
Кугла
Foto: Pexels

Banjalučka policija izvršila je kriminalističku obradu lica čiji su inicijali Z.S. iz Ilidže, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Prevara".

Pomenuto lice se sumnjiči da je navedeno krivično djelo počinilo u prethodnom periodu tako što je dovelo u zabludu oštećeno lice iz Banjaluke.

Navodno, oštećeno lice je za usluge "skidanja crne magije" osumnjičenoj osoba uplatilo određeni iznos novca, a uz to joj predalo i određenu količinu zlatnog nakita.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se izvještaj o počinjenom krivičnom djelu dostavi u redovnoj proceduri.

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Tagovi :

Crna magija

Banjaluka

prevara

PU Banjaluka

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