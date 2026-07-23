Teška nesreća u Banjaluci: Dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci na mjestu nesreće

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Teška saobraćajna nesreća dogodila se u banjalučkom naselju Saračica, saznaje Srpskainfo.

Kako javljaju očevici na terenu su vozila hitne pomoći i vatrogasci. Prema nezvaničnim informacijama u nesreći je povrijeđeno više osoba. Više detalja biće poznato nakon uviđaja. Zbog nesreće je stvorena velika gužva. (Srpskainfo)

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