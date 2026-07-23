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Teška nesreća u Banjaluci: Dva vozila Hitne pomoći i vatrogasci na mjestu nesreće

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 21:35

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u banjalučkom naselju Saračica, saznaje Srpskainfo.

Kako javljaju očevici na terenu su vozila hitne pomoći i vatrogasci.

Prema nezvaničnim informacijama u nesreći je povrijeđeno više osoba.

Više detalja biće poznato nakon uviđaja.

Zbog nesreće je stvorena velika gužva.

(Srpskainfo)

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udes

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

nesreća

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