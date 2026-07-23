Snažan zemljotres pogodio Teksas

Snažan zemljotres jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je saveznu američku državu Teksas, saopštio je Američki geološki zavod (USGS).

Epicentar zemljotresa, koji se dogodio na dubini od 5,6 kilometara, bio je 37 kilometara južno-jugoistočno od grada Spirmana, naveo je USGS, prenose mediji.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

(sputnik srbija)