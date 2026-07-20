Jak potres pogodio Iran

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Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je zapadni Iran, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke GFZ.

Zemljotres je registrovan oko sedam kilometara od mjesta Kuzaran u provinciji Kermanšah na dubini od 10 kilometara, prenosi Srna. Svijet Oboreno više od 400 dronova koji su letjeli prema Moskvi Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili žrtvama

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