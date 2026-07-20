Jak potres pogodio Iran

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je zapadni Iran, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke GFZ.
Zemljotres je registrovan oko sedam kilometara od mjesta Kuzaran u provinciji Kermanšah na dubini od 10 kilometara, prenosi Srna.
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Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili žrtvama
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