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Jak potres pogodio Iran

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 08:55

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Јак потрес погодио Иран
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je zapadni Iran, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke GFZ.

Zemljotres je registrovan oko sedam kilometara od mjesta Kuzaran u provinciji Kermanšah na dubini od 10 kilometara, prenosi Srna.

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Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili žrtvama

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Tagovi :

Iran

potres

Zemljotres

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