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Brod koji je prevozio turiste sa Balkana se prevrnuo u Grčkoj

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 07:34

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брод тоне насукао се
Foto: Pexel/ Pok Rie

Brod koji je prevozio šest turista iz Rumunije prevrnuo se u morskom području Potosa, na Tasosu.

Lučka uprava Tasosa je obaviještena o incidentu i plovilo zakupca, kao i jedrilica pod turskom zastavom "KOZMOS", izašli su na lice mjesta, locirali prevrnuto plovilo i pokupili njegove putnike.

Turisti su odvedeni na obalu i oni su na sreću u dobrom zdravstvenom stanju.

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Brod je bezbjedno odvučen do luke Limenarija.

Nije primjećeno zagađenje mora tokom incidenta, dok preliminarnu istragu sprovodi Prvo lučko odjeljenje Tasosa Centralne lučke uprave Kavale.

(Telegraf.rs)

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