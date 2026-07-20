Brod koji je prevozio turiste sa Balkana se prevrnuo u Grčkoj

Autor:ATV redakcija
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Brod koji je prevozio šest turista iz Rumunije prevrnuo se u morskom području Potosa, na Tasosu.
Lučka uprava Tasosa je obaviještena o incidentu i plovilo zakupca, kao i jedrilica pod turskom zastavom "KOZMOS", izašli su na lice mjesta, locirali prevrnuto plovilo i pokupili njegove putnike.
Turisti su odvedeni na obalu i oni su na sreću u dobrom zdravstvenom stanju.
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Brod je bezbjedno odvučen do luke Limenarija.
Nije primjećeno zagađenje mora tokom incidenta, dok preliminarnu istragu sprovodi Prvo lučko odjeljenje Tasosa Centralne lučke uprave Kavale.
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