U Derventi svjedočenja Srba pred američkim istražiocima

Danas će u Derventi pred američkim istražiocima početi svjedočenja Srba koji su pretrpjeli strahote u hrvatsko-muslimanskim logorima u ovom gradu.

Pet istražilaca će u narednih nekoliko dana, uz posredovanje SIPA, u Osnovnom sudu u Derventi saslušati osam bivših logoraša.

Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi, koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni. Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenja o stradanju Srba.

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da dolazak američkih istražilaca predstavlja priliku za objektivnije sagledavanje stradanja Srba, za razliku od sarajevskog pravosuđe koje je, kaže, do sada iznosilo samo neistine.

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Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je istragu u Derventi, uz očekivanje da će doprinijeti procesuiranju odgovornih za zločine nad srpskim civilima. Prema navodima BORS-a, kroz derventske logore prošlo je više stotina Srba, dok je do sada mali broj lica procesuiran.