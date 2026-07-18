Dr Ranko Rajović u Trebinju: Predavanje "Djeca u digitalnom svijetu - Budućnost obrazovanja"

Autor:ATV redakcija
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Poznati neuronaučnik za razvoj djece i autor NTC sistema učenja, dr Ranko Rajović, održaće u ponedjeljak, 20. jula, u 20 časova, u Pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje predavanje pod nazivom "Djeca u digitalnom svijetu - Budućnost obrazovanja".
Ulaz na predavanje je besplatan.
Kako digitalno okruženje utiče na razvoj djece? Kako se mijenja način na koji djeca uče, razmišljaju i razvijaju pažnju? Šta roditelji, vaspitači i nastavnici mogu da urade kako bi pomogli djeci da razviju svoje potencijale?
Tokom predavanja publika će imati priliku da čuje više o razvoju dječjeg mozga, značaju kretanja i igre, razvoju koncentracije, kreativnosti i logičkog razmišljanja, ali i o greškama koje odrasli često nesvjesno prave tokom odrastanja i obrazovanja djece.
U vremenu u kojem su ekrani i digitalne tehnologije postali neizostavan dio djetinjstva, sve je važnije pitanje kako djecu pripremiti da u digitalnom svijetu pravilno rastu, uče i razvijaju svoje sposobnosti.
Predavanje je namijenjeno roditeljima, vaspitačima, nastavnicima, profesorima, ali i svima koji žele bolje da razumiju izazove odrastanja i obrazovanja djece u savremenom dobu.
Organizator predavanja je "Centar za razvoj fizičke i duhovne kulture" Trebinje.
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