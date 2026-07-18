Turisti preplavili Trebinje

Muzika pod platanima, pune ulice,a osmjesi na sve strane. To je slika ovih dana u najjužnijem gradu Srpske. Epitet najpoželjnije turističke destinacije i ove godine potvrđuje Trebinje. Pokazatelji za prvih pola godine su odlični.

"Govorimo o preko 100 hiljada registrovanih noćenja u ovom momentu, u odnosu na 88 hiljada od prošle godinu u istom periodu. Što govori o trendu povećanja, pogotovo to tržište regiona", rekao je Nikola Kokić, portparol TO Trebinje.

A turisti iz regiona dominiraju trebinjskim ulicama. Mada sve je više i gostiju iz Evrope i svijeta.

"Baš lijep grad, gradska pijaca je baš interesantna kao i Stari grad"

"Vratićemo se sigurno. Osjećaj je kao da si na moru. Predivno je. Centar stari grad, platani, pravi je doživljaj"

"Mi smo iz Indije, ali smo došli iz Njemačke. Sviđa nam se u Trebinju, tek smo došli"

"Nikad dovoljno Trebinja, ovdje se zadržala najviše ta Hercegovačka gospoština", kažu građani,

Turističkom sezonom su zadovoljni i hotelijeri. Slobodnih soba sve je manje.

"Što je tiče smještajnih kapaciteta tu smo baš zadovoljni, ali šta smo primijetili jeste da gosti slabije sjedaju u restoran. Malo više je šetnja, brza hrana. To je jedino gdje vidimo neki blaži pad, ali zadovoljni smo i najavama za septembra i oktobar", rekla je Branka Ilić iz hotela Integra.

"Sada kreće taj špic sezone i nama su smještajni kapaciteti popunjeni do kraja avgusta", kaže Irinej Đurić iz hotela Bijeli Platani.

Na jugu su se potrudili da kulturnih i zabavnih dešavanja ne manjka. Bogata je ponuda i kada su u pitanju koncerti, pa će i ovo ljeto zapjevati poznata imena.

Ako je suditi po dosadašnjim brojkama i najavama, najbolje tek dolazi. Pravi špic turističke sezone u Trebinju tek se očekuje, a tradicionalno najviše gostiju stiže u danima oko slave grada.