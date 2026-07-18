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Otkriveno: Lažni profil objavio fotografiju Save Minića

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 21:16

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, i zbog riječi "šmeker" u opisu fotografije digla prašina u federalnim medijima, otkriveno je da je objava postavljena od strane fan stranice.

O čitavoj situaciji oglasio se Vuk Stupar, savjetnik za odnose sa medijima u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Srpske.

"Premijer svakako jeste šmeker ali to nikada nije objavljeno na ličnim profilima Save Minića, što tvrdim jer sam njihov administrator. Nakon hajke sarajevskih portala otkrili smo da je riječ o fan stranici", napisao je na Vuk na društvenoj mreži Iks.

Naglasio je da je skrinšot fotografije isječen da bi se sakrilo da premijer sa stranicom nema nikakve veze.

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Tagovi :

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

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