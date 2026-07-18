Postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac kod Prijedora je jedno od takvih mjesta, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na d‌jecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH od 1941. do 1945. godine sutra u Gornjem Jelovcu, Karan je rekao za Srnu da je svako dijete imalo ime, porodicu, načinilo prve korake, izgovorilo prve riječi i imalo snove koji su prekinuti na najbrutalniji način.

"Dan sjećanja na d‌jecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, jeste dan kada se poklanjamo sjenama nevinih žrtava i obnavljamo zavjet da njihovo stradanje više nikada neće biti prepušteno tišini i zaboravu. Narod koji zaboravi svoje stradanje, rizikuje da izgubi i istinu o sebi", naglasio je Karan.

On je podsjetio da se decenijama nakon Drugog svjetskog rata o ovakvim zločinima govorilo malo ili skoro nikako, dodavši da su sjećanja na najmračniji period istorije 20. vijeka čuvana u krugu porodice.

"Istina je tako ostajala predugo u sjeni i sjećanjima, a bol preživjelih bila je nijema, bez glasa i javne osude koju su žrtve zaslužile", rekao je Karan.

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On je naveo da njegovanje kulture pamćenja zato nije samo pitanje prošlosti, već pitanje budućnosti i opstanka srpskog naroda na ovim prostorima.

"Naša je dužnost da svjedočimo istinu o ustaškom zločinu genocida, kako bismo sačuvali sjećanje na nevine i gradili svijet u kojem se ovakvo zlo više nikada neće ponoviti.

Danas, kada govorimo o nevinim žrtvama postradalim u Gornjem Jelovcu, naša je obaveza da njihova imena, njihovo stradanje i istina o zločinu ostanu trajno upisani u kolektivno pamćenje našeg naroda. To dugujemo onima koji su stradali, ali i generacijama koji dolaze poslije nas", naveo je predsjednik Srpske.

(SRNA)