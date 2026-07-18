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Opozicija se raspada iznutra, eksplozivna objava razotkriva sve: "Izdala si nas, šefice"

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 15:10

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Предсједник СДС-а Бранко Блануша, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник Народног фронта Јелена Тривић.
Foto: @Stanivukovic_D/X

Samo nekoliko sati nakon što su Jelena Trivić i Draško Stanivuković pozirali pred kamerama kao "ujedinjena opozicija", eksplozivna objava bivšeg saradnika razotkriva istinu o ovom "savezu".

Miodrag Bosančić, bliski saradnik predsjednice Narodnog fronta, u žestokom istupu na društvenim mrežama optužuje liderku da gubi obraz zarad pozicije i novca. Podsjeća je da se klela da neće biti ni u istoj prostoriji sa Stanivukovićem, da je prošle godine tvrdila da nisu potrebni prijevremeni izbori, a sada zajedno s njim kandiduje Blanušu kako bi mu srušila popularnost.

"Zašto se zovemo Narodni front?", pita se Bosančić. "Taj tip pored tebe je i simbioza sa vlašću, Dodikov čovjek". A potom direktno poručuje: "Sve si nas izdala. Doduše, tebi je dobro, a mi stari članovi ispaštamo, mi koji imamo čast. Ovo pišem jer se osjećam izdano i prodano."

Објава Миодрага Босанчића
Objava Miodraga Bosančića

Fotografija koju dijele po društvenim mrežama kao dokaz "ujedinjene opozicije" tako postaje pod‌jednako smiješna koliko i tragična.

Tri godine vrijeđanja i optuživanja – da je "Stanivuković Dodikov igrač i najveće zlo" – sada su zamijenjene ružičastim sakoima i zajedničkim nastupima pred biračima.

Ali iza poziranja krije se potpuni raspad. Izvori iz vrha opozicije tvrde da su sastanci, fotografije i zajednički nastupi samo teatar za javnost, dok se pozicije raspod‌jeljuju unaprijed, a "savezi" raspadaju čim se zatvore vrata.

Pitamo se: ako je Stanivuković zaista "Dodikov čovjek", ko onda predstavlja pravu opoziciju? Ili je cijela priča o borbi protiv Dodika od samog početka bila najveća prevara u istoriji Republike Srpske, piše Banjaluka.net.

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Tagovi :

opozicija

Jelena Trivić

Draško Stanivuković

Miodrag Bosančić

Narodni front

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