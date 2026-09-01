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Hoćemo li imati struje za predstojeću zimu?

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01.09.2026 22:54

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Далеководна мрежа.
Foto: ATV

Hoćemo li imati struje za predstojeću zimu, pitali smo u emisiji Bitno goste Srđana Mazalicu, direktra Operativnog područja Banja Luka „Elektroprenosa BiH", Acu Stanišića, direktora ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale i Sašu Popovića, v.d. direktora ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.

"Mi imamo sredstava na raspolaganju, međutim to je žalosno, to nije za ponos zato što narodski rečeno ne znamo potrošiti taj novac. Od 2023. ta sredstva su porasla za 40%, dakle ona su bila 320 milina KM, porasla su na 448 milina KM u 2026. godini", kaže Mazalica.

Prema njegovim riječima, od plana inesticija koji čini 495 miliona KM, 10 posto su nova dok su 40 posto prenesena iz prethodnih godina.

Koliko dalekovoda ima elektroprenosna mreža

"Elektroprenosna mreža imao preko 6,5 hiljada dalekovoda. Čitava elektroprenosna mreža za BiH je manja nego sama Elektro-Bijeljina. U nekom poređenju, kao da održavamo autoputeve i neke regionalne magistralne puteve, a distributivna preduzeća održavaju recimo gradske ulice i ove neke seoske, prigradske puteve. To je ta neka razlika", rekao je Srđan Mazalica.

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Prema riječima Mazalice, elektroprenosne kompanije moraju postavljati daleko više standarde po pitanju kvarova jer elektro mreža osnova za sve ostalo.

"Usko grlo je kao ćemo gledati po količini prenosa energije u Trebinju. RP Trebinje prenosi značajne količine energije iz Crne Gore prema Hrvatskoj i dalje prema Bosni i Hercegovini. Tu je sada u planu investicija novo trafo polje od 20 milina KM, radi se o rekonstrukciji određenih dalekovoda", kaže Mazalica.

Velika ulaganja

"Već ove godine intenzivno ulažemo u mrežu, prvenstveno srednjenaponske dalekovode. Pored toga radimo paralelno i na niskonaponskoj mreži. Stanje ove godina je daleko bolje neko u prethodnim godinama. Zima je nama problematična sa stanovništva vremenskih prilika, snježnih padavina", rekao je Saša Popović, v.d. direktora ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.

Prošle godine u Novembru dogodio se značaj broj kvarova koju su se,kako kaže Popović, dogodili zbog velikog broja padavina.

Kakve su plate radnika

"Prihodi su porasli oko 20% od povećanja ove mrežarine. Ulaganja će biti značajno povećana i već se to na terenu osjeti, takođe povećali smo primanja radnicima i moram da kažem da još uvijek plate nisu srazmjerne potrebama radnika i njihovom radu na terenu i u narednom periodu sigurno da ćemo morati taj problem rješavati jer se sve više susrećemo sa problemom odlaska kvalitetnih radnika zbog nedovoljnih primanja", rekao je Aco Stanišić, direktor ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale.

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Prema njegovim riječima, najveća distribucija Elektroprivrede Pale je kabriranje dalekovoda od Pala do Dvorišta od sedam kilometara, koje će se sljedeće godine nastaviti od Dvorišta do Jahorine.

Koliko je uloženo u mrežu

"Prihodi Elektokrajine u prvom polugodištu ove godine su povećani za 18, 5%, to je negdje oko 13 miliona KM. Sav taj dodatni prihod se ulaže u mrežu. Trenutno najveća investicija u Elektrokrajini je ugradnja 2.000 novih armiranobetonskih stubova na srednjem naponu i na visokonaponskoj mreži", kaže Popović.

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Tagovi :

Struja

mreža

elektroprenos bih

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