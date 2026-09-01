Migrant izboden kod Tehničke škole, obustavljen saobraćaj

Jedan migrant je izboden večeras u sarajevskom tramvaju kod Tehničke škole u Sarajevu, a svemu je prethodio fizički obračun.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su potvrdili da je zaprimljena prijava o incidentu.

Prema informacijama Klix.ba, u tramvaju je došlo do sukoba dva migranta.

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Zbog incidenta je došlo do obustave tramvajskog saobraćaja.

Na mjestu sukoba nalaze se pripadnici policije kao i Hitna pomoć.