Migrant izboden kod Tehničke škole, obustavljen saobraćaj

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Jedan migrant je izboden večeras u sarajevskom tramvaju kod Tehničke škole u Sarajevu, a svemu je prethodio fizički obračun.
Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su potvrdili da je zaprimljena prijava o incidentu.
Prema informacijama Klix.ba, u tramvaju je došlo do sukoba dva migranta.
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Veliki broj građana oprašta se od generala Ratka Mladića
Zbog incidenta je došlo do obustave tramvajskog saobraćaja.
Na mjestu sukoba nalaze se pripadnici policije kao i Hitna pomoć.
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