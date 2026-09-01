Ko pročita poruke na kružnom kod Merkatora biće kažnjen

Zvuči suludo i pomalo nategnuto, ali nije van pameti. Ko uspje da pročita poruke na kružnom toku kod Merkatora i Kampusa mogao bi dobiti kaznu zbog kršenja saobraćajnih propisa.

Instalacija vrijedna 175.000 KM Banjalučanima je bila sporna prvenstveno zbog cijene. Kada je ugledala svjetlo dana, sporna je zbog apsolutno svega.

Na kružnom ostrvu postavljena je instalacija sa više velikih stranica na kojima su ispisani citati poznatih autora. Od Henri Forda do Dositeja Obradovića. Ako ih niste čitali slobodno vrijeme, nećete ih pročitati ni u kružnom. Makar ne bez 40 KM kazni.

Instalacija nije čitka sa veće udaljenosti, tako da bi šetači morali da pređu kružni i dođu do ostrva. Taj poduhvat bi ih mogao koštati 40 KM, ako ugroze saobraćaj u jednom od najprometnijih dijelova grada.

Kružni kod Merkatora ATV

Ni vozači nisu pošteđeni. Za zaustavljanje u kružnom i oni bi mogli dobiti kaznu od 40 KM. Nastranu ideja Agencije za bezbjednost saobraćaja da se na kružnim raskrsnicama ne smiju postavljati nikakvi natpisi, tvorci ove instalacije su baš bili suprotnog mišljenja. Neka svaki vozač obrati pažnju, kada ulazi u kružni, šta piše na novoj instalaciji.

Pored vozača i pješaka, možda se kazna smiješi i gradu, ali zbog onoga što oni nisu pročitali.

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Od marta 2026. u Republici Srpskoj važi novi Pravilnik o postavljanju, održavanju i uklanjanju natpisa, donesen na osnovu Zakona o javnim putevima. Pravilnik pod „natpisima“ ne podrazumijeva samo klasične reklamne panoe nego i uređaje za slikovno ili zvučno oglašavanje ili obavještavanje i druge natpise. A u članu 5. doslovno stoji da se natpisi ne smiju postavljati na raskrsnicama.

Male su šanse da nadležni organ ovu sklupturu sa ispisanim stranicama neće i formalno kvalifikovati kao "natpis" u smislu tog pravilnika.