Veliki broj građana oprašta se od generala Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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Rijeka ljudi u najvećem gradu Republike Srpske okupila se kako bi odala počast generalu Ratku Mladiću.
U Banjaluci se ove večeri mogu vidjeti mnogobrojni građani, koji nose zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske kao i obilježja sa likom generala Ratka Mladića, okupljeni kako bi odali počast ratnom komandantu Glavnog štaba VRS.
Pored obilježja, Banjaluku su u ovim večernjim satima i osvijetlile baklje, zapaljene generalu u čast, a građani koji su ih nosili, ispred sebe su držali i veliko platno sa natpisom "Posljednja komanda, svi na izvršenje".
Održana je šetnja do Centralnog spomen obilježja, a kod spomenika stradalim borcima VRS otvorena je i knjiga žalosti, gdje su okupljeni građani zapalili i svijeće.
Banjaluka se oprašta od generala Ratka Mladića pic.twitter.com/0C54vhTBa3— ATV (@AtvBanjaluka) September 1, 2026
Podsjećanja radi, u proteklim danima, u gradovima i opštinama širom Srpske, građani su odavali počast preminulom generalu Ratku Mladiću.
Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
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