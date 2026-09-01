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Veliki broj građana oprašta se od generala Ratka Mladića

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01.09.2026 20:34

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Велики број грађана опрашта се од генерала Ратка Младића
Foto: ATV

Rijeka ljudi u najvećem gradu Republike Srpske okupila se kako bi odala počast generalu Ratku Mladiću.

U Banjaluci se ove večeri mogu vidjeti mnogobrojni građani, koji nose zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske kao i obilježja sa likom generala Ratka Mladića, okupljeni kako bi odali počast ratnom komandantu Glavnog štaba VRS.

Pored obilježja, Banjaluku su u ovim večernjim satima i osvijetlile baklje, zapaljene generalu u čast, a građani koji su ih nosili, ispred sebe su držali i veliko platno sa natpisom "Posljednja komanda, svi na izvršenje".

Odavanje počasti generalu Mladiću u Banjaluci

Održana je šetnja do Centralnog spomen obilježja, a kod spomenika stradalim borcima VRS otvorena je i knjiga žalosti, gdje su okupljeni građani zapalili i svijeće.

Podsjećanja radi, u proteklim danima, u gradovima i opštinama širom Srpske, građani su odavali počast preminulom generalu Ratku Mladiću.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

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Banjaluka

Republika Srpska

general Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

građani

Komentari (8)

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