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Žestok odgovor iz Irana nakon novih napada SAD-a: "Agresore čeka oštra kazna, Amerikanci će zažaliti"

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01.09.2026 20:48

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Жесток одговор из Ирана након нових напада САД-а: "Агресоре чека оштра казна, Американци ће зажалити"
Foto: Tanjug/AP

Nakon što je američka vojska objavila da je započela nove napade na Iran, te da su meta ciljevi Korpusa Iranske revolucionarne garde, stigao je žestok odgovor iz Irana.

Portparol iranskog Korpusa čuvara Islamske revolucije, brigadni general Hosein Mohebi, naveo je u poruci kako će Sjedinjene Američke Države (SAD) zažaliti zbog novog napada.

"Agresore čeka oštra kazna. Amerikanci će zažaliti zbog svojih novih napada", naveo je u kratkoj poruci.

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Podsjećamo, Američka centralna komanda navela je da napadi dolaze nakon nedavnih pokušaja Iranske revolucionarne garde da izvede udare na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i na američke pripadnike raspoređene u regiji.

U objavi na Iksu naveli su da gađaju ciljeve Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u Iranu.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je u ponedjeljak izjavio ponovio prijetnje Iranu.

"Udarit ćemo ih snažno. Bit će odgovora", rekao je Trump za Foks Njus.

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Iran

Amerika

Napad na Iran

Donald Tramp

američka vojska

Hormuški moreuz

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