Žestok odgovor iz Irana nakon novih napada SAD-a: "Agresore čeka oštra kazna, Amerikanci će zažaliti"

Nakon što je američka vojska objavila da je započela nove napade na Iran, te da su meta ciljevi Korpusa Iranske revolucionarne garde, stigao je žestok odgovor iz Irana.

Portparol iranskog Korpusa čuvara Islamske revolucije, brigadni general Hosein Mohebi, naveo je u poruci kako će Sjedinjene Američke Države (SAD) zažaliti zbog novog napada.

"Agresore čeka oštra kazna. Amerikanci će zažaliti zbog svojih novih napada", naveo je u kratkoj poruci.

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Podsjećamo, Američka centralna komanda navela je da napadi dolaze nakon nedavnih pokušaja Iranske revolucionarne garde da izvede udare na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i na američke pripadnike raspoređene u regiji.

U objavi na Iksu naveli su da gađaju ciljeve Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u Iranu.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je u ponedjeljak izjavio ponovio prijetnje Iranu.

"Udarit ćemo ih snažno. Bit će odgovora", rekao je Trump za Foks Njus.