Besent: Ormuski moreuz će postati beskoristan plovni put za dvije godine

Autor:ATV redakcija
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Ormuski moreuz će za dvije godine prestati da bude ključna trgovinska ruta i postaće beskoristan plovni put, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.
On je na marginama sastanka Grupe 20 u Biškeku pojasnio da će se tranzit nafte u budućnosti vršiti naftovodima koji prolaze kroz kopno.
Ormuski moreuz i dalje je ključna ruta za globalnu trgovinu energentima, ali je tranzit smanjen usljed regionalnih tenzija, prenosi Srna
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