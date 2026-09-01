Besent: Ormuski moreuz će postati beskoristan plovni put za dvije godine

Ormuski moreuz će za dvije godine prestati da bude ključna trgovinska ruta i postaće beskoristan plovni put, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

On je na marginama sastanka Grupe 20 u Biškeku pojasnio da će se tranzit nafte u budućnosti vršiti naftovodima koji prolaze kroz kopno.

Ormuski moreuz i dalje je ključna ruta za globalnu trgovinu energentima, ali je tranzit smanjen usljed regionalnih tenzija, prenosi Srna