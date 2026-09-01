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Besent: Ormuski moreuz će postati beskoristan plovni put za dvije godine

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01.09.2026 16:41

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Ormuski moreuz će za dvije godine prestati da bude ključna trgovinska ruta i postaće beskoristan plovni put, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

On je na marginama sastanka Grupe 20 u Biškeku pojasnio da će se tranzit nafte u budućnosti vršiti naftovodima koji prolaze kroz kopno.

Ormuski moreuz i dalje je ključna ruta za globalnu trgovinu energentima, ali je tranzit smanjen usljed regionalnih tenzija, prenosi Srna

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Nafta

Sukob

Iran

Amerika

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