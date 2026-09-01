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Kod ključne termoelektrane u Njemačkoj pronađene raketne naprave s eksplozivom

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01.09.2026 15:27

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Код кључне термоелектране у Њемачкој пронађене ракетне направе с експлозивом
Foto: Tanjug / AP / Carolyn Kaster

U blizini termoelektrane Jenšvalde (Jänschwalde) u njemačkoj saveznoj pokrajini Brandenburg pokušan je napad na transformatorsku stanicu. Policija je kod postrojenja u mjestu Turnov-Prajlak (Turnow-Preilack) pronašla eksplozivne naprave, za koje se navodi da su rakete opremljene eksplozivom. Stručnjaci su na terenu i rade na njihovoj deaktivaciji, piše „Velt“.

Policija je jutros oko osam časova obaviještena o mogućem oštećenju jednog od vodova.

„Obezbjeđujemo tragove, a na terenu su stručnjaci za deaktiviranje“, izjavila je portparol policije i potvrdila da nema opasnosti za stanovništvo.

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Istragu je preuzela Pokrajinska kancelarija kriminalističke policije Brandenburga (LKA), a pronađene naprave opisane su kao improvizovana eksplozivna i zapaljiva sredstva.

Pronađeno više raketnih naprava

List „Merkiše algemajne“ (Märkische Allgemeine), pozivajući se na izvore iz bezbjednosnih krugova i same kompanije, piše da su interventne snage pronašle i deaktivirale nekoliko raketnih naprava sa eksplozivom.

Prema istom izvoru, transformatorska stanica pogođena je više puta. Očigledno je cilj bio da se izazove veći prekid u snabdijevanju električnom energijom u bloku E termoelektrane na ugalj.

Mrežni operater „50Herc“ (50Hertz) potvrdio je za „Merkiše algemajne“ da je došlo do incidenta.

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„Jutros su za sada nepoznati počinioci vjerovatno oštetili nekoliko vodova u prenosnoj mreži 50Herca“, saopštili su.

Ključna elektrana

Zabilježen je kratkotrajan prekid rada na vodovima, ali su u međuvremenu svi ponovo u funkciji.

Iz kompanije ističu da opšte snabdijevanje električnom energijom nije ugroženo i da blisko sarađuju sa nadležnim bezbjednosnim službama. Portparol operatera elektrane „Leag“ potvrdio je da u kompaniji nema povrijeđenih.

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Transformatorska stanica Prajlak, smještena u okrugu Špre-Najse (Spree-Neiße), blizu granice sa Saskom, ključna je za distribuciju električne energije proizvedene u elektrani Jenšvalde na regionalnom i nacionalnom nivou.

Elektrana Jenšvalde, prema podacima kompanije „Leag“, izgrađena je između 1976. i 1989. godine i bila je posljednja velika elektrana podignuta u bivšoj Njemačkoj Demokratskoj Republici (DDR).

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Njemačka

Termoelektrana

eksplozivna naprava

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