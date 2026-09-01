Prodanović: Vlada premijera Minića kontinuirano podržava Bratunac

Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović rekao je da je objektivna odluka Skupštine opštine da Plaketu opštine Bratunac dodijeli predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću, jer Vlada sa njim na čelu kontinuirano pruža podršku ovoj lokalnoj zajednici.

Prodanović je pozdravio odluku Skupštine opštine, ukazujući da je Vlada dodijelila Bratuncu šest miliona maraka pomoći za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata.

On je naveo da je zahvaljujući tim sredstvima izgrađeno 13 kilometara vodovoda do sela Fakovići, tri kilometra prema Osamskom i da se proširuje mreža gradskog vodovoda i prema Brezaku.

"Asfaltirali smo nekoliko kilometara lokalnih puteva na više pravaca i nekoliko bratunačkih ulica i trotoara, a zamijenjeni su i dotrajali krovovi na zgradi obdaništa `Radost` i Osnovnoj školi `Branko Radičević`", precizirao je Prodanović.

Prema njegovim riječima, za nekoliko dana biće izabran izvođač radova za izgradnju nove zgrade obdaništa i ovih dana će početi radovi na zamjeni kompletnog krova na sportskoj dvorani, a zatim će uslijediti zamjena fasade, parketa, sanitarija, ugradnja toplotnih pumpi i sistema za zagrijavanje i rashlađivanje dvorane.

Priznanje će Miniću biti uručeno povodom Dana opštine, 25. septembra, prenosi Srna.