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Blagojević: U BiH napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje

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01.09.2026 17:11

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Род Благојевић
Foto: ATV

U BiH se dešava ogromni napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje, rekao je bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević u podkastu 13th & Park.

"Radim za Vladu Republike Srpske. Republika Srpska je srpski dio BiH. A ono što se tamo dešava je isto ono što se desilo Donaldu Trampu ovdje u Americi i isto ono što se desilo meni u Ilinoisu. Tamošnji predsjednik Milorad Dodik osuđen je zbog nečega što nije bilo zločin, od strane nekog neizabranog visokog predstavnika iz Njemačke", naveo je Blagojević.

Podsjetio je da je u BiH sistem vlasti tamo koji su stvorile Sjedinjene Američke Države Dejtonskim sporazumom 1995. godine.

"Niko o tome ne zna ništa, ali to je ogromni napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje, na pravo da biraju svoje lidere na izborima, na pravo predsjednika Dodika da služi svom narodu, a da ga ne kriminalizuju zbog toga što je proslavio 9. januar – Dan Republike Srpske i autonomnog statusa. I proslavili su svetog srpskog sveca, Svetog Stefana, hrišćanskog sveca, a to je kriminalizovano zato što "bosansku" federaciju kontroliše muslimanska vlada sa jakim vezama sa Iranom", naveo je Blagojević.

Naglasio je da nema ništa protiv muslimana i da svako ima pravo da bira svoju vjeru.

- Ali zaraza radikalnog islama na tom mjestu, koja podriva demokratiju protiv srpskog naroda tamo, srpskog hrišćanskog pravoslavnog naroda – to je dio moje sudbine, mislim. Zašto? Zato što su moji djed i baka sa majčine strane, majka mi je rođena u Americi, došli iz tog dijela tadašnje Jugoslavije, iz BiH, još početkom 20. vijeka. Ono što me je tamo dovelo, mislim da je više božanska stvar nego nešto što sam namjerno očekivao - naglasio je Blagojević.

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Rod Blagojević

Milorad Dodik

Donald Tramp

Komentari (6)

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