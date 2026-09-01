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Slučaj koji je podijelio Ameriku: Porota ne može da donese odluku, majka ubila svoje troje dece

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01.09.2026 17:48

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Линдзи Кленси гледа поротнике који седе у судници током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Porotnici na suđenju Lindzi Klensi za ubistvo svoje troje djece saopštili su sudiji da četvrtog dana većanja nisu uspjeli da postignu jednoglasnu odluku o presudi!

Sudija Vilijam R. Salivan poslao je porotu u utorak ujutru nazad na većanje kako bi nastavila da razmatra slučaj. Porota, koju čini devet žena i tri muškarca, provela je ukupno 18 sati razmatrajući sudbinu majke koja je počinila ubistva nakon porođaja, prenio je Dejli Mejl.

Oni moraju da odluče da li je Klensi kriva po tri tačke optužnice za ubistvo, nakon što je bivša medicinska sestra na odjeljenju za porođaje u januaru 2023. godine u svom domu u Daksberiju, u Masačusetsu, ubila svoju djecu Koru (5), Dosona (3) i Kalana, starog osam mjeseci, koristeći elastične trake za vježbanje.

Klenzi se izjasnila da nije kriva, pozivajući se na postporođajnu depresiju, psihozu i prekomerno propisivanje lijekova od strane ljekara. Tužioci su priznali da je Klensi bila psihički bolesna, ali tvrde da je u trenutku ubistava znala šta radi.

Porotnici, koji nisu bili izolovani od javnosti tokom postupka, saslušali su tokom pet iscrpljujućih nedjelja dokaze ljekara, stručnjaka za psihijatriju, policajaca, prijatelja i članova porodice, prije nego što su prešli na većanje.

Advokat Lindzi Klensi, Kevin Redington rekao je novinarima juče ispred Višeg suda okruga Plimut da je "uvjeren u ovu porotu" i da "rade odličan posao dok razmatraju slučaj".

"Bili su fokusirani i posvećeni tokom čitavog suđenja", rekao je on.

(telegraf)

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Lindzi Klensi

Ubistvo

Djeca

Amerika

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