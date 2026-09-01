Detalji ubistva u streljani u Crnoj Gori – Rus prvo ubio iskusnog instruktora, pa mladiće

Ruski državljanin Mihail Šabunjin zloupotrebio je povjerenje radnika streljane. Prvo je ubio najiskusnijeg instruktora, a zatim dva mladića, pokazuju detalji istrage. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a više puta je dolazio u Crnu Goru i uredno prijavljivao boravište.

Razmotava se klupko u istrazi trostrukog ubistva koje se juče dogodilo u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada. Policija je satima tragala za osumnjičenim koji je izvršio samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naveo je da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak, jer se nije znao motiv ubistva.

Region Policija otkrila šta je pronađeno kod trostrukog ubice u Crnoj Gori

Posebno je, dodaje, bilo izazovno to što je ubica imao prednost u odnosu na policiju kada je pobjegao sa mjesta zločina. Ipak, njegov identitet utvrđen je za sat vremena.

"Radilo se o nepredviđenom događaju koji se nije mogao spriječiti, niti se mogla utvrditi potencijalna opasnost pogotovo što je utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24. avgusta, da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika, zaposlenika na strelištu, i bez ikakvog povoda, što se moglo odmah vidjeti na licu mjesta preko nadzornih kamera, lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju", objasnio je Šćepanović.

Region Kolege sa fakulteta se potresnim riječima opraštaju od mladića (20) koji je ubijen u Danilovgradu

Nakon toga, osumnjičeni je izuzeo određenu količinu municije, vozilo i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Strelište "Češka zbrojevka" je civilno strelište, a direktor crnogorske policije navodi da su na njemu zaposlena stručna lica. Napadač je najprije ubio najiskusnijeg instruktora.

"Ruski državljanin života je lišio najiskusnije ljude, pogotovo instruktora kojeg je prvog lišio života, a zatim druga dva lica“, kazao je direktor policije.

Mihail Šabunin Policija Crna Gora/CDM

"Zatražili smo međunarodne provjere"

Šćepanović navodi da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odsjeo.

Poručuje da za sada crnogorska policija nema informacije da je imao kriminalni dosije, ali da su zatražili međunarodne provere.

"Zatražili smo međunarodne provjere da vidimo o kakvom profilu se radi. Čim budemo uradili profil, obratićemo se javnosti", rekao je Šćepanović.

Region Dva dana žalosti u Crnoj Gori zbog trostrukog ubistva

Dodao je da je ključno da otkriju motivi, prije svega uzimajući u obzir da se radi o ljudima koji nemaju nikakav dosije.

"Radi se o normalnim, poštenim građanima koji su radili na tom strelištu u ulozi instruktora i ljudi koji su pružali logistiku na tom strelištu", dodao je Šćepanović.

Taktička potkovica – ubica nije imao izlaza

Prilikom potjere u naselju Topla napravljena je taktička potkovica, ograničeno je kretanje napadaču i doveden je u bezizlaznu situaciju. Ipak, on je otvorio vatru na policiju.

"Prilikom pucnjave na policiju nije došlo do povrede nijednog službenika. Koristili smo taktičku zaštitnu opremu. Meta je bila u takvoj situaciji da se moralo okončati upotrebom vatrenog oružja policije prema njemu, ali je on uspio da izvrši samoubistvo na licu mjesta", rekao je direktor crnogorske policije.

Objašnjava da je obruč oko ubice bio je takav da je mogao samo da se preda ili da bude likvidiran, ali je on odlučio da izvrši samoubistvo.

(RTS)