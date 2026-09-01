Osmijesi i dobro raspoloženje: Cvijanovićeva sa najstarijim sugrađanima

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da su druženja sa penzionerima uvijek ispunjena dobrom atmosferom, osmijesima i pozitivnom energijom.

Cvijanovićeva je na društvenim mrežama objavila fotografije sa druženja sa najstarijim sugrađanima, uz poruku da joj je bilo zadovoljstvo provesti vrijeme sa njima.

Kada naši penzioneri organizuju druženje - dobra atmosfera je zagarantovana! 😊

Bilo mi je zadovoljstvo provesti vrijeme sa našim najstarijim sugrađanima, čija okupljanja su tradicionalno rezervoar pozitivne energije, osmijeha i odličnog raspoloženja.

Hvala na divnom druženju! ❤ pic.twitter.com/ysb0dd6dcN — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 1, 2026

„Kada naši penzioneri organizuju druženje – dobra atmosfera je zagarantovana! Bilo mi je zadovoljstvo provesti vrijeme sa našim najstarijim sugrađanima, čija okupljanja su tradicionalno rezervoar pozitivne energije, osmijeha i odličnog raspoloženja. Hvala na divnom druženju!“, navela je Cvijanovićeva.