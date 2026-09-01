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Osmijesi i dobro raspoloženje: Cvijanovićeva sa najstarijim sugrađanima

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01.09.2026 17:23

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Жељка Цвијановић пензионери дружење
Foto: X/Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da su druženja sa penzionerima uvijek ispunjena dobrom atmosferom, osmijesima i pozitivnom energijom.

Cvijanovićeva je na društvenim mrežama objavila fotografije sa druženja sa najstarijim sugrađanima, uz poruku da joj je bilo zadovoljstvo provesti vrijeme sa njima.

„Kada naši penzioneri organizuju druženje – dobra atmosfera je zagarantovana! Bilo mi je zadovoljstvo provesti vrijeme sa našim najstarijim sugrađanima, čija okupljanja su tradicionalno rezervoar pozitivne energije, osmijeha i odličnog raspoloženja. Hvala na divnom druženju!“, navela je Cvijanovićeva.

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Željka Cvijanović

Penzioneri

Druženje penzionera

Republika Naoero

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