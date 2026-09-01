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Špirić: Nove tehnologije otvorile mnoge dileme

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01.09.2026 15:16

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Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.
Foto: SRNA

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić istakao je tokom susreta sa šefom Misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom u Sarajevu da je sa uvođenjem novih izbornih tehnologija otvoreno mnogo dilema i izazova, ali i ukazao da je najvažnije da se volja birača mora poštovati.

"Najvažnije je da niko ne izlazi iz zakonskih okvira i da se izbori sprovode u demokratskoj atmosferi, jer samo to može sačuvati kredibilitet izbornog procesa i institucija koje ih sprovode", rekao je Špirić.

Špirić je istakao da je poštovanje volje birača osnovni postulat demokratije i da je to suština izbornog procesa u svakoj zemlji.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno raditi na unapređenju integriteta izbornog procesa i jačanja povjerenja građana u demokratske institucije, saopšteno je iz parlamenta BiH.

Tokom susreta je naglašeno da je OEBS u prethodnim godinama pružao podršku u izbornom procesu, te da će se takva saradnja nastaviti i ubuduće.

Na sastanku je bilo riječi i o početku predizborne kampanje, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nikola Špirić

SNSD

FBiH

izborne tehnologije

CIK BiH

Republika Srpska

Izbori 2026

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