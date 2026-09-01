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Hegset ismijao kanadskog kadeta: "Ovo je stvarnost"

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01.09.2026 15:39

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Хегсет исмијао канадског кадета: "Ово је стварност"
Foto: X/@PeteHegseth

Američki ministar obrane Pit Hegset na platformi X objavio je fotografiju pripadnice kanadske vojske uz komentar "(ovo je stvarnost)", što je u javnosti protumačeno kao ismijavanje njenog izgleda. Fotografija, koju je prvobitno objavio Instagram profil Kadets.vernon, prikazuje ženu u maskirnoj uniformi kanadske vojske pored osobe u kadetskoj uniformi.

Hegset nije pojasnio svoju objavu, ali ona se poklapa s njegovim ponovljenim pozivima na strože standarde tjelesne spreme u američkoj vojsci, koje često sažima u poruci "fit, a ne debeli".

Pripadnici kanadskog kadra instruktora kadeta dio su rezervnog sastava kanadskih oružanih snaga. Riječ je o približno 7.800 časnika zaduženih za bezbjednost, nadzor, administraciju i obuku više od 52.000 kadeta, prema podacima kanadskog Ministarstva nacionalne obrane.

Hegsetova kampanja za "fit" vojsku

Tjelesna težina i kondicija ključne su teme u Hegsethovim nastojanjima da postroži kriterije u američkoj vojsci. U travnju 2025. na Ratnom koledžu američke kopnene vojske poručio je vojnim vođama da moraju biti "fit, a ne debeli, oštri, a ne zapušteni".

Govorio je o reviziji standarda kondicije, obuke i tjelesne spreme u cijeloj vojsci. Njegova retorika dodatno se zaoštrila na skupu visokih američkih vojnih komandanata u Kvantni u septembru 2025. godine.

Na tom je skupu predstavio strože standarde za fizičku spremu i izgled te izjavio: "Potpuno je neprihvatljivo vid‌jeti debele generale i admirale u hodnicima Pentagona". U istom govoru požalio se i na "debele trupe" u vojnim formacijama. Pentagon je nakon toga izdao nove smjernice o kondiciji i standardima izgleda.

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Tagovi :

Pit Hegset

Kanada

vojska

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