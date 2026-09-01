Teška nesreća kod škole u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih

Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Osnovne škole Aleksa Šantić u banjalučkom naselju Rosulje.

Kako je potvrđeno za ATV u nesreći su učestvovali motocikl, automobil, pješak i parkirani kombi, a povrede su zadobili pješak i motociklista.

"U 11,50 časova na raskrsnici ulica Kralja Petra Drugog i Trive Amelice prijavljena je saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo, motociklista, parkirano teretno vozilo i pješak", rečeno je ATV-u u Policijskoj upravi Banjaluka.

Tokom obavljanja uviđaja, na ovoj dionici saobraćaj je bio obustavljen.