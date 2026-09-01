Logo

Teška nesreća kod škole u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 14:47

Komentari:

0
Улица Триве Амелице Бањалука
Foto: Gugl Mape

Dvije osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Osnovne škole Aleksa Šantić u banjalučkom naselju Rosulje.

Kako je potvrđeno za ATV u nesreći su učestvovali motocikl, automobil, pješak i parkirani kombi, a povrede su zadobili pješak i motociklista.

"U 11,50 časova na raskrsnici ulica Kralja Petra Drugog i Trive Amelice prijavljena je saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo, motociklista, parkirano teretno vozilo i pješak", rečeno je ATV-u u Policijskoj upravi Banjaluka.

Tokom obavljanja uviđaja, na ovoj dionici saobraćaj je bio obustavljen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нова трагедија у Српској: Ударио двоје пјешака, једно преминуло

Hronika

Nova tragedija u Srpskoj: Udario dvoje pješaka, jedno preminulo

4 h

0
Подигнута оптужница за трамвајску несрећу у Сарајеву, оптужен само возач

Hronika

Podignuta optužnica za tramvajsku nesreću u Sarajevu, optužen samo vozač

5 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Dugo neće sjesti za volan: Napravio haos i zaradio ogromnu kaznu

5 h

0
Акција Урбан

Hronika

Inspektor uhvaćen na djelu: MUP Srpske hapsio zbog primanja mita, novac bio u koverti

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Rosulje na nogama: Više od 400 primjedbi zbog planirane gradnje

17

11

Blagojević: U BiH napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje

17

10

Centar dana, 01.09.2026.

17

01

Oglasilo se ministarstvo: Gradu Banjaluka nije data saglasnost za uvođenje školskih uniformi

16

46

U Peljavama ponovo radi obnovljena osnovna škola

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima