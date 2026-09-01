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Nova tragedija u Srpskoj: Udario dvoje pješaka, jedno preminulo

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01.09.2026 12:23

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Нова трагедија у Српској: Ударио двоје пјешака, једно преминуло
Foto: ATV

Pješak D.V. iz Gacka preminuo je nakon teške saobraćajne nesreće koja se sinoć desila na putu Foča-Tjentište, u mjestu Perovići, kada je na njega i maloljetnika naletio automobil Pežo, saznaje ATV.

Do nesreće je došlo oko 19.00 kada je Fočak M.P. izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa kolovoza i udario navedena lica koja su se nalazila pored kolovoza.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča.

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Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu, ali je nažalost D.V. jutros preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo.

O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Foča

Gacko

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