Nova tragedija u Srpskoj: Udario dvoje pješaka, jedno preminulo

Autor:ATV redakcija
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Pješak D.V. iz Gacka preminuo je nakon teške saobraćajne nesreće koja se sinoć desila na putu Foča-Tjentište, u mjestu Perovići, kada je na njega i maloljetnika naletio automobil Pežo, saznaje ATV.
Do nesreće je došlo oko 19.00 kada je Fočak M.P. izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa kolovoza i udario navedena lica koja su se nalazila pored kolovoza.
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Foča.
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Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu, ali je nažalost D.V. jutros preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo.
O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.
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