Policija otkrila šta je pronađeno kod trostrukog ubice u Crnoj Gori

Autor:ATV redakcija
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Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihailo Nikolajevič Šabunjin (30), državljanin Ruske Federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije.
Sumnja se da ih je Šabunjin, nakon izvršenog krivičnog djela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno je iz Uprave policije.
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Tokom uviđaja pronađena su i izuzeta dva pištolja i više od 230 komada municije, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni juče, nakon izvršenog krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, kao i mobilni telefon, tablete i drugi predmeti.
"Pronađeni predmeti biće upućeni na dalja vještačenja, dok službenici Uprave policije, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja", piše u saopštenju.
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