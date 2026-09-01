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Policija otkrila šta je pronađeno kod trostrukog ubice u Crnoj Gori

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01.09.2026 12:59

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Полиција открила шта је пронађено код троструког убице у Црној Гори
Foto: Policija Crna Gora

Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je sinoć stradao osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihailo Nikolajevič Šabunjin (30), državljanin Ruske Federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije.

Sumnja se da ih je Šabunjin, nakon izvršenog krivičnog djela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno je iz Uprave policije.

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Tokom uviđaja pronađena su i izuzeta dva pištolja i više od 230 komada municije, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni juče, nakon izvršenog krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, kao i mobilni telefon, tablete i drugi predmeti.

"Pronađeni predmeti biće upućeni na dalja vještačenja, dok službenici Uprave policije, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja", piše u saopštenju.

(Telegraf.rs)

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Crna Gora

Danilovgrad

Mihail Šabunin

Češka zbrojovka

Uprava policije Crne Gore

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