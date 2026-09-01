Objavljene fotografije muškaraca ubijenih u streljani

Ruski državljanin Mihail Shabunjin (30), osumnjičen je za trostruko ubistvo koje se tokom noći dogodilo na streljištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu, oduzeo je sebi život kada ga je opkolila policija.

Zvanični profil streljane je podijelio fotografije ubijenih muškaraca.

Podsjetimo, ubijeni muškarci bili su zaposleni na strelištu, a pošto je počinio zločin, napadač je uzeo vatreno oružje, municiju i pobjegao, zbog čega su policijske snage blokirale više gradova i izdale dramatičan apel građanima da ne napuštaju svoje domove.

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A kako su na Instagramu objavili istražitelji, apel građanima je i dalje na snazi.

Kako smo ranije pisali, sumnja se da je osumnjičeni za ubistvo nakon izvršenja krivičnog djela pobjegao putničkim motornim vozilom koje je u vlasništvu jednog od smrtno stradalih lica – vozilo marke “seat kordoba”, crne boje, registarskih oznaka PG AC 472, saopšteno je iz Uprave policije.